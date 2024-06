A Mazara: Quinci bis. A Salemi vince Scalisi, a Castelvetrano Lentini e Stuppia al ballottaggio

10/06/2024 06:00:00

18,30 - Salvatore Quinci ha vinto le elezioni a Mazara del Vallo, ed è stato pertanto riconfermato Sindaco della città. Il suo vantaggio sui competitor è tale che non ci sono più margini per il recupero. Quinci supera il 40% dei voti e pertanto, in base alla legge elettorale per le amministrative in Sicilia, vince al primo turno.

Il sindaco uscente è stato un abile manovratore. Eletto con una coalizione civica, che guardava al centrosinistra, si è riposizionato nel tempo "anestetizzando" i suoi avversari (clamorosa fu la scelta di fare assessori i due consiglieri che avevano promosso la mozione di sfiducia nei suo confronti ...) e trovando l'appoggio del partito del momento, Fratelli d'Italia.

Inoltre, Quinci, apprezzato per le opere pubbliche portate avanti in città, ha goduto della spaccatura dei suoi avversari, con un Nicola Cristaldi al quale per la prima volta Mazara ha voltato le spalle.

18,25 - Mentre Lentini sembra vicino ad una clamorosa vittoria al primo turno, ha il 38,6% dei voti, colpisce, fra i dati che arrivano da Castelvetrano, il flop del Sindaco uscente, il grillino Enzo Alfano.

Come nota castelvetranoselinunte.it, a quasi 6.000 schede scrutinate Alfano arriva a poco meno di 300 voti, pochissimi per chi è stato 5 anni a palazzo Pignatelli, eletto nel 2019 furor di popolo. «I dati sino ad ora resi pubblici non premiano il lavoro svolto – ammette a CastelvetranoSelinunte.it – parte di quello che abbiamo fatto si vedrà negli anni prossimi e il lustro sarà di altri».

Il conteggio dei voti per l'elezione del nuovo sindaco di Castelvetrano mostra una chiara tendenza con Giovanni Lentini che si distacca nettamente dai suoi avversari, risultando il candidato più votato. Secondo i dati più recenti, Lentini ha ricevuto 4,171 voti, corrispondenti al 38.4% dei voti espressi, ponendosi come favorito per la carica di sindaco.

Salvatore Stuppia segue con un significativo 23.2% dei voti, pari a 2,514 voti, consolidandosi come il principale sfidante. Al terzo posto si posiziona Marco Campagna, che ha ottenuto il 16.7% dei voti, totalizzando 1,808 voti.

Gli altri candidati hanno raccolto una percentuale inferiore di voti: Salvino Gancitano con l'8.4% e 916 voti, Salvatore Ficili con il 7.5% e 810 voti, Enzo Alfano con il 4.7% e 507 voti, e infine Maurizio Abate con l'1.2% e 128 voti.

17,39 - Dopo Scalisi, adesso è il turno di Salvatore Quinci. Manca poco ed anche per il Sindaco uscente di Mazara del Vallo ci sarà la notizia della sua vittoria in questa campagna elettorale. Vittoria importante, perchè arriva al primo turno e da Sindaco uscente. Il comitato di Quinci si va via riempiendo di persone. La forbice con Vita Ippolito si è un po' ridotta, ma Quinci è sempre ben oltre i l40% che gli consente la vittoria al primo turno.

A Salaparuta Drago è leggermente in vantaggio.

A Castelvetrano si andrà al ballottaggio tra Giovanni Lentini, al momento al 35%, e Salvatore Stuppia, al momento al 24%. Tra i due ci sono mille voti di differenza.

17,18 - Vito Scalisi è il nuovo Sindaco di Salemi. Ha vinto le elezioni amministrative, affermandosi con un netto vantaggio sui suoi avversari Spagnolo e Crimi. Scalisi è il candidato Sindaco che veniva proposto in continuità con l'amministrazione del Sindaco uscente, Domenico Venuti.

Il suo vantaggio, nelle sedici sezioni, è apparso chiaro sin da subito, doppiando, di fatto, gli avversari. La lista collegata è Scelgo Salemi, alla quale andranno la maggioranza dei seggi in consiglio comunale.

Scalisi ha ottenuto il 56,69 per cento contro il 37,1 dell’insegnante Giuseppina Spagnolo. Il terzo candidato, Francesco Giuseppe Crimi, ha ottenuto il 6,21 per cento.

16,45 - A metà dello spoglio, a Castelvetrano, la situazione vede Lentini al 36% dei voti. Andrà al ballottaggio, con Salvatore Stuppia, che al momento si attesta intorno al 25%. Campagna è terzo con il 18%. Male Ficili e Alfano. Il Sindaco uscente si appresta a fare uno dei peggiori risultati di sempre, fra i sindaci che si sono ricandidati: è dato intorno al 5%.

A Salemi per Scalisi manca solo l'ufficialità. Sarà lui il prossimo Sindaco. Salvatore Quinci si avvicina ad ampie falcate alla riconferma: ha oltre 5000 voti di preferenza, poco meno della somma dei suoi due avversari, Cristaldi ed Ippolito.

16,25 - Salvatore Quinci vola, salvo sorprese dell'ultim'ora, verso la vittoria al primo turno delle elezioni amministrative a Mazara del Vallo. Nicola Cristaldi, al momento terzo, dopo Vita Ippolito, ammette la sconfitta: "I dati si commentano da soli e, per quel che mi riguarda, esprimo delusione per il mio risultato. Mi spiace aver trascinato tanti ragazzi in quella che sembrava una operazione rivoluzionaria ma che non sono stato in grado di far capire. Grazie a coloro che hanno creduto nel progetto e a quelli che si sono spesi in questi mesi di campagna elettorale. Prendo atto dell'esito di questa competizione ed ognuno ne tragga le conclusioni che ritiene. Mi auguro che la magnifica squadra che abbiamo formato resti coesa e forte nella politica territoriale, a difesa dei valori e dei principi che un giorno trionferanno anche nella nostra città. Non mi rimane che ringraziare quelli che hanno con il loro voto condiviso le mie tesi e quelle che hanno sposato le idee dei Futuristi".

Quinci, quando sono arrivati i voti di un terzo delle sezioni, è dato intorno al 43%. Sarebbe rieletto al primo turno.

A Castelvetrano sarà ballottaggio tra l’avvocato Giovanni Lentini e il medico Salvatore Stuppia. I primi dati scrutinati (circa 2.600 schede) dalle 30 sezioni elettorali danno in vantaggio Lentini e Stuppia che si distaccherebbero tra di loro di pochi punti percentuali mentre si attesta come terzo l’avvocato Marco Campagna. Male il Sindaco uscente, Enzo Alfano.

A Salemi l'architetto Vito Scalisi è avanti. Manca poco all'ufficialità della sua vittoria.

16,00 - Altri aggiornamenti da Mazara. Salvatore Quinci 2817 voti, Nicola Cristaldi 1515, Vita Ippolito 1658. Il Sindaco uscente si conferma pertanto sopra il 40%.

A Castelvetrano Giovanni Lentini è sopra il 30% dei voti. Andrà al ballottaggio, ma c'è da capire con chi. La sensazione è che se la vedrà con Salvatore Stuppia. Gli scrutinii sono rallentati anche dal fatto che molti presidenti (e tantissimi scrutatori) sono di prima nomina e hanno parecchie incertezze.

15,35 - Salvatore Quinci, sindaco uscente, potrebbe vedere già oggi la vittoria per il suo secondo mandato. Secondo i dati che arrivano al comitato elettorale, infatti, Quinci è primo, ed ha una forbice tale con Cristaldi e Ippolito, che lo porterebbe a superare il 40% al primo turno. Dai dati informalmente raccolti a Mazara abbiamo avanti Salvatore Quinci con 1556, Vita Ippolito 956, Nicola Cristaldi 760.

A Salemi Scalisi vede la vittoria. Al momento ha 647 voti contro i 339 della Spagnolo e i 110 di Crimi. Siamo intorno al 60% delle preferenze. Ma ancora tutto può accadere.

A Castelvetrano situazione molto incerta. Primo è l'avvocato Giovanni Lentini.

15,00 - Lentini avanti, Stuppia insegue. E' questo il primo dato che emerge dallo spoglio delle elezioni amministrative a Castelvetrano. Lo scrutinio va a rilento, perché, come da indicazioni ministeriali, ogni scheda va letta per intero, segnando anche il voto della lista e le preferenza per il consiglio.

Molte, inoltre le schede contestate e nulle. Sulla base delle prime indicazioni sparse che arrivano dai comitati e dalle sezioni, l'avvocato Giovanni Lentini è primo in tutte le sezioni, insegue il dottore Stuppia, con Marco Campagna, del Pd, staccato di poco. Male, invece, il sindaco uscente Alfano. A naso, si va verso un ballottaggio Lentini - Stuppia.

Non arrivano notizie da Mazara del Vallo, al momento.

14,00 - E' cominciato da qualche minuto lo spoglio per le elezioni amministrative dei quattro comuni della provincia di Trapani chiamati al voto: Salemi, Castelvetrano, Mazara, Salaparuta.

Qui potete leggere un po' la situazione alla vigilia, i favoriti, e cosa si dice nelle città. Salaparuta dovrebbe essere la prima città a finire i conti, dato che si tratta di sole due sezioni. Ha votato il 60% della popolazione.

Anche Salemi, potrebbe dire presto chi ha vinto, ma la contesa è sul filo del voto, stando ai rumor della vigilia. Affluenza del 62%.

Un po' più complicato sarà per Mazara e Castelvetrano, che hanno invece il possibile doppio turno. A Mazara ha votato il 63%, a Castelvetrano il 58%.

Primi aggiornamenti sull'andamento del voto verso le 15.

07,00 - Terminato lo scrutinio delle Elezioni Europee (qui gli aggiornamenti) , dggi, dalle 14 in poi, si terrà l'atteso spoglio delle elezioni amministrative di Mazara Del Vallo, Castelvetrano, Salemi e Salaparuta. Questi quattro comuni della provincia di Trapani sono chiamati a rinnovare le amministrazioni comunali, scegliendo nuovi sindaci e consiglieri in una giornata cruciale per la politica locale.

I numeri della partecipazione al voto nei quattro comuni trapanesi - A Mazara del Vallo su 43.121 elettori hanno votato in 27.542 il 63,87%. Alle precedenti amministrative aveva votato il 65,02%. Elettori in diminuzione -1,15%. A Castelvetrano su 27.328 elettori hanno votato in 15.904 il 58,20%. Alla precedente tornata elettorale aveva votato il 55,61% aventi diritto. Elettori in aumento +2,58%. A Salemi su 9.860 elettori hanno votato 6.046, il 61,32%. Alle scorse elezioni l'affluenza era stata del 62,85%, in diminuzione -1,53%. A Salaparuta su 1.784 elettori hanno votato 1.087 il 60,93%. Aveva votato alle ultime amministrative il 60,13%, in aumento +0,80%.

Mazara del Vallo: tra conferme e nuove sfide

A Mazara del Vallo, il sindaco uscente Salvatore Quinci, appoggiato da Fratelli d'Italia ed altre liste civiche cerca la riconferma per un secondo mandato in una competizione accesa. Si trova di fronte Nicola Cristaldi, figura storica della politica locale, e Vita Ippolito, avvocata a capo di una coalizione variegata. Con il sistema proporzionale in vigore, la città potrebbe dirigersi verso un ballottaggio, a meno che uno dei candidati non superi il 40% dei voti, soglia necessaria per una vittoria al primo turno.

Castelvetrano: un campo affollato

A Castelvetrano, il panorama è ancora più frammentato, con sette candidati in lizza per la carica di primo cittadino. Giovanni Lentini, sostenuto da una parte del centrodestra e alcune liste civiche, è tra i favoriti, ma difficilmente raggiungerà il 40% al primo turno. Tra gli altri contendenti figurano l'uscente Enzo Alfano, del Movimento 5 Stelle, Marco Campagna del Partito Democratico e Salvatore Stuppia, rendendo il ballottaggio una certezza quasi assoluta.

Salemi e Salaparuta: decisioni in unico turno

Diversa la situazione a Salemi e Salaparuta, dove il sindaco verrà eletto con sistema maggioritario a turno unico. A Salemi, Vito Scalisi è il candidato indicato dal sindaco uscente Domenico Venuti, mentre Giuseppina Spagnolo e Giovanni Crimi di Fratelli d'Italia cercano di imporsi come alternative valide. A Salaparuta, invece, Antonino Cinquemani, Michele Antonino Saitta e Vincenzo Drago si contendono la carica in una competizione aperta.

Contesto e implicazioni

Le elezioni nei quattro comuni sono seguite con particolare interesse, data la complessità delle dinamiche locali e l'impatto delle alleanze politiche sulle future politiche comunali. In particolare, a Mazara del Vallo e Castelvetrano, il gioco degli apparentamenti in vista del ballottaggio sarà decisivo per determinare chi governerà nei prossimi anni.

Queste elezioni rappresentano un momento significativo per i cittadini dei quattro comuni, chiamati a decidere il futuro delle loro comunità. L'attenzione è tutta rivolta allo spoglio dei voti, con Tp24 che seguirà in diretta gli sviluppi, fornendo aggiornamenti continui e analisi approfondite.