Elezioni. Tutti i dati sull'affluenza in provincia di Trapani

10/06/2024 00:42:00

Si sono chiuse ieri sera alle 23 le urne per le elezioni europee e le amministrative dei 37 comuni siciliani.

Affluenza sotto il 40%, tranne nei comuni chiamati al voto.

Questi i deti dell'affluenza per le elezioni amministrative nei comuni della provincia di Trapani, alla chiusura dei seggi, ore 23.00, a Salaparuta hanno votato 1.087 votanti su 1.784 elettori, pari al 60,93%; a Salemi su 9.860 elettori hanno votato 6.047 raggiungendo il 61,33%; a Mazara del Vallo su 43.121 elettori hanno votato 27.542 raggiungendo il 63,87%; a Castelvetrano su 27.328 elettori hanno votato 15.904 raggiungendo il 58,20%. Lo spoglio per le elezioni amministrative si terrà a partire dalle ore 14.00 di oggi, lunedì 10 giugno.



Per le europee alle ore 23 hanno votato in Sicilia il 37,33%, in provincia di Trapani il totale delle sezioni è di 460, la percentuale dei votanti è il 37,96%. Queste le percentuali città per città della provincia: Alcamo 37,71%; Buseto Palizzolo 32,04%; Calatafimi-Segesta 30,30%; Campobello di Mazara 25,99%; Castellammare del Golfo 29,52%; Castelvetrano 62,71%; Custonaci 28,71%; Erice 29,07%; Favignana 26,05%; Gibellina 32,17%; Marsala 28,02%; Mazara del Vallo 67,23%; Misiliscemi 26,99%; Paceco 31,40%; Pantelleria 30,96%; Partanna 34,78%; Petrosino 31,51%; Poggioreale 33,91%; Salaparuta 62,97%; Salemi 64,82%; Santa Ninfa 39,84%; San Vito Lo Capo 25,42%; Trapani 27,87%; Valderice 32,87%; Vita 40,06%.