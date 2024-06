Europee: il voto a Marsala. Ecco le preferenze ed il peso dei partiti

10/06/2024 08:12:00

I risultati definitivi per le elezioni europee del 2024 nel Comune di Marsala sono stati resi noti. Tra le principali liste, si posiziona in testa Fratelli d'Italia (ECR), che ha ottenuto la maggior parte delle preferenze con il 18,83% dei voti. Segue in seconda posizione Forza Italia - Noi Moderati - Ppe (in Europa nel gruppo EPP), con il 17,24%. Il terzo posto è occupato da Movimento 5 Stelle (NI), che ha raccolto il 16,53% delle preferenze.

Le altre liste in questo Comune, in ordine decrescente di voti ottenuti, sono:

- Partito Democratico (SD) con il 10,57%

- Libertà (ALTRI) con il 10,57%

- Lega Salvini Premier (ID) con il 9,81%

- Alleanza Verdi E Sinistra (GREENSEFA) con il 4,92%

- Stati Uniti d'Europa (RENEW) con il 2,06%

Nella tabella qui sotto sono disponibili i dettagli dei dati definitivi di questa tornata elettorale per tutte le liste.



Nel Comune di Marsala, le elezioni europee hanno registrato un tasso di affluenza pari al 28,02%, a confronto con il 32,62% delle precedenti elezioni del 2019.

Se nel resto del Paese, Fratelli d’Italia si attesta come guida del centrodestra e come partito che attira consensi sulla premier, a Marsala non vanno benissimo, nessuno si è davvero voluto pesare, i voti per “Giorgia” Meloni sono stati 2.005, per Giuseppe Milazzo 439, per Ruggero Razza 408, per Giammusso Massimiliano 110, tutti gli altri sono sotto i 100.

Molto bene a Marsala la lista di Forza Italia: Marco Falcone si attesta a 1.264 voti, segue Edy Tamajo con 553, Massimo Dell’Utri con 418, Caterina Chinnici con 251, Bernadette Grasso con 107.

Benino il Movimento Cinque Stelle, a Marsala Giuseppe Antoci si ferma a 489 preferenze, Patrizio Cinque a 312, Antonella di Prima a 249, Pilo Cinzia a 120, gli altri candidati sono sotto i 100 voti.

E’ Pietro Bartolo a Marsala che trascina il PD con 1.062 voti, seguito dalla segretaria nazionale Elly Schlein con 788 preferenze, Lidia Tilotta 401, Giuseppe Lupo 258, Antonio Nicita 189, il candidato di Pantelleria Belvisi si è fermato a 64.

La Lega di Mimmo Turano raggiunge a Marsala il 9,81%, per Turano ci sono stati 1.013 consensi, per Roberto Vannacci 277, per Annalisa Tardino 160, per Raffaele Stancanelli appena 55.

La lista Stati Uniti d’Europa si attesta a 349 voti totali, Matteo Renzi 125, Luca Ballatote 45, Fabrizio Micari 40, Rita Bernardini 39, Valentina Falletta 37, sotto i 30 voti tutti gli altri candidati.

Alleanza Verdi Sinistra a Marsala è trainata da Ilaria Salis con 250 voti, Leoluca Orlando con 234, Mimmo Lucano con 158, i restanti candidati sono sotto i 70 voti.

Male anche la lista di Carlo Calenda, Azione, il primo a spuntarla è Giangiacomo Palazzolo con 102 voti, Calenda con 98, Sonia Alfano con 30, per Elena Bonetti, ex vice ministra ed ex renziana, appena 17 voti.

Pace Terra e Dignità, lista di Michele Santoro si ferma a pochissimi voti, sono 127 proprio su Santoro, sotto i 20 voti tutti gli altri candidati.

Tonfo per la lista di Bandecchi, Alternativa Popolare, il candidato Massimo Romagnoli ottiene 33 consensi, sotto la decina di voti gli altri candidati.

La lista Libertà di Cateno De Luca vede in testa Antonio Parrinello con 974 voti, Cateno De Luca con 320, Giulia Ferro 195, Ismaele La Vardera con 130, Edy Bandiera 102, Piera Aiello appena 69.