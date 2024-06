10/06/2024 18:28:00

Salvatore Quinci ha vinto le elezioni a Mazara del Vallo, ed è stato pertanto riconfermato Sindaco della città. Il suo vantaggio sui competitor è tale che non ci sono più margini per il recupero. Quinci supera il 40% dei voti e pertanto, in base alla legge elettorale per le amministrative in Sicilia, vince al primo turno.

Il sindaco uscente è stato un abile manovratore. Eletto con una coalizione civica, che guardava al centrosinistra, si è riposizionato nel tempo "anestetizzando" i suoi avversari (clamorosa fu la scelta di fare assessori i due consiglieri che avevano promosso la mozione di sfiducia nei suo confronti ...) e trovando l'appoggio del partito del momento, Fratelli d'Italia.

Inoltre, Quinci, apprezzato per le opere pubbliche portate avanti in città, ha goduto della spaccatura dei suoi avversari, con un Nicola Cristaldi al quale per la prima volta Mazara ha voltato le spalle.