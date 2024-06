La settimana sportiva: Basket, gli Shark in serie A1 - Ginnastica, i Diavoli Rossi Campioni Italiani

10/06/2024 06:00:00

• Basket: il Trapani Shark vince gara 4 a Bologna 58-64 ed approda in serie A1. La sconfitta di soli due punti dei granata in gara 3 aveva registrato una Fortitudo decisamente intenzionata ad allungare sino alla fine la serie grazie ad una partita giocata sempre in vantaggio, ed un Trapani costretto ad inseguire ed a giocare un partita sempre con l'assillo del recupero ed obbligata a commettere troppi errori di realizzazione. La domenica di gara 4 invece laurea il Trapani Shark vincitore del Campionato di serie A2 dopo una partita giocata punto a punto che al riposo lungo vedrà i granata in vantaggio di sole due lunghezze. I trapanesi allungheranno di altrettanti due punti anche nella terza frazione e nel quarto quarto, dopo che i padroni di casa raggiungeranno il pareggio 57 a 57, creeranno il gap di 1 a 7 che li farà approdare in serie A1. Un punteggio davvero basso che fa comprendere quanta difesa si sia fatta da entrambe le formazioni e che ha lasciato l'incertezza del risultato finale sino ai momenti conclusivi della sfida. Una gioia incontenibile sia in campo al suono della sirena che in città a Trapani dove i tifosi impazzano per le vie cittadine festeggiando lo storico risultato. Nel filmato seguente pubblicato sul profilo facebook del Trapani Shark, gli attimi finali con gli abbracci tra giocatori e staff ed uno sguardo alla festa in curva dei tifosi granata:

• Calcio: grande attesa nel capoluogo trapanese per la finalissima di domenica 16 giugno in cui il Trapani Calcio potrebbe, battendo il Campobasso e contestuamente vincendo lo scudetto di serie D, conquistare questo sfiancante triplete che vede i granata in campo da 47 partite. La finale, 48ma ed ultima possibile sfida stagionale, contro il Campobasso si giocherà in campo neutro, molto probabilmente a Grosseto. La partita doveva essere giocata sabato 15, ma il contemporaneo match della Nazionale Italiana contro l'Albania ha fatto slittare il match al giorno successivo facendolo divenire null'altro che una trasferta che i tifosi granata sicuramente non si faranno mancare come corollario di una stagione eccezionale e pregna di grandi successi. Nel frattempo a Mister Alfio Torrisi viene assegnato in quel di Rimini il "Panchina d'Oro Bric's" all'interno della manifestazione “The coach Experience V”, che ha visto l’Assoallenatori celebrare i tecnici vincitori della Serie D. Presente all’evento anche il Mister Alfio Torrisi premiato per il lavoro svolto nella stagione dei record del Trapani calcio: 94 punti in 34 giornate frutto di 30 vittorie, 4 pareggi e nessuna sconfitta nel girone I della Serie D 2023 - 2024. A consegnare il premio Renzo Ulivieri presidente dell'AIAC: "un premio che voglio condividere sicuramente con la squadra perché rappresenta quanto fatto da loro in campo e con il presidente che è riuscito a creare qualcosa di straordinario la scorsa estate - ha detto Torrisi - Dedico questo prestigioso riconoscimento a mia moglie e ai miei figli che sono sempre al mio fianco".

• Tennis Tavolo: si sono tenuti al Palazzetto dello Sport di Marsala i Campionati Regionali Paralimpici di Tennis Tavolo organizzati dalla Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala e dal Comitato Regionale Fitet Sicilia. Oltre agli esami del corso allenatori, ed al Campionato Regionale Promozionale, sono stati assegnati i titoli di Squadra Paralimpica Campione Regionale di classe 1/5 - 6/10 – 11, ed i Titoli di Campione Regionale Paralimpico Individuale M/F assoluti, giovanili ed esordienti di tutti i gruppi di classi previsti dal Regolamento Regionale. Un week end dal grande valore sportivo e sociale che la Germaine Lecocq ha organizzato in modo eccelso certificando un ruolo nel mondo dello sport che va oltre i classici canoni a cui siamo abituati, rinnovando il proprio impegno attraverso questo fantastico evento come società da sempre attenta al settore paralimpico. Di seguito alcune interviste:

• Arti Marziali: a Marsala presso la Palestra Panatletico si è tenuta la manifestazione internazionale di Ju-Jitzu "Kodo Butoku Renmei" Taikai Italia organizzata dall'Asd World Ju-Jitsu Ryu Marsala del Maestro Ignazio Coppola. All'evento hanno partecipato maestri dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Danimarca, dalla Svezia e da diversi paesi del mondo innalzando il già alto livello della manifestazione e certificando che Marsala è, nel settore, una scuola di arti marziali di assoluto valore. Un movimento che ha avuto inizio grazie al compianto Maestro Santo Castoro Meijin, ricordato da tutti i partecipanti e la cui foto capeggiava all'interno della palestra, e continua grazie al Maestro Ignazio Coppola che ne ha ereditato idealmente la filosofia che nel tempo ha elevato la qualità del Ju-Jitsu proposto. All'interno della manifestazione anche lezioni di scrittura giapponese e di Ikebana, l'arte floreale famosa in tutto il mondo. Di seguito l'intervista ai Maestri Franco ed ignazio Coppola ed al Presidente Mondiale del Taikai Steven Greystone:

• Ginnastica: Ricchissimo il medagliere conquistato dai ginnasti della Diavoli Rossi di Marsala nel Campionato Nazionale CSAIN di Rossano Calabro. Dopo la qualificazione regionale, ben 34 atleti della Polisportiva hanno staccato il pass per le nazionali, entrando a far parte della rosa dei 1600 atleti partecipanti appartenenti a 60 società provenienti da tutta Italia. Due i tecnici accompagnatori degli atleti, Anna Sammartano e Maria Barraco, appena “laureate” Istruttrici CSAIN e tre i giudici convocati, i professori Monica Colicchia, Gianluca Gimondo e Giorgia Gimondo alla sua prima esperienza in campo nazionale. Pienamente soddisfatta per il successo della manifestazione si è detta Dora Guarracino, Presidente della Polisportiva Diavoli Rossi, per i numerosi ed eccellenti risultati ottenuti dai propri tesserati, frutto di anni di lavoro e sacrifici di tutto lo staff della società. Questi tutti i podi: primo classificato All around categoria Junior Serie A Francesco Giappone; primo posto alla sbarra, primo posto al mini trampolino e terzo posto al corpo libero categoria Allievi 2 Serie C Gabriele Nisco; Andrea Fazio categoria Allievi 2 Serie D primo alle parallele pari; Venerdi 31 maggio: Clara Morsello categoria promesse serie d prima alle parallele, prima alla trave, prima al volteggio e Angelica Bonomo seconda al volteggio, terza alle parallele; Alice Aguglitta categoria senior c2 terza al mini trampolino e Giorgia Sammartano seconda alla trave, prima al volteggio, prima al mini trampolino; Sabato 1 giugno: Martina Grillo categoria senior c1 prima alle parallele, seconda al minitrampolino; Adele Ferrarella categoria junior c2 prima alle parallele e Christel Monacò seconda alle parallele, seconda al volteggio, seconda al mini trampolino; Marialaura Lo Presti categoria allieve c1 seconda al mini trampolino; Ginevra Scimemi categoria ragazze c1 terza al corpo libero; Giada Magro categoria allieve c1 terza al mini trampolino; Sara Oddo categoria ragazze c1 seconda alle parallele; Domenica 2 giugno: Giorgia Di Miceli categoria allieve Serie b prima alle parallele; Federica D'urso categoria ragazze Serie b seconda al volteggio; Rossella Santoro categoria ragazze Serie b terza alle parallele, terza al volteggio; Angela Pace categoria junior Serie b prima alla trave, terza al volteggio; Giorgia Giorlando categoria senior b seconda All around e Chiara Amodeo terza All around; Martina Amodeo categoria junior a terza al volteggio, terza alla trave, prima alle parallele; Maria Barraco categoria senior Super a seconda All around, prima alla trave, terza al volteggio, terza al corpo libero. Per concludere questo magico anno la Polisportiva Diavoli Rossi invita tutta la cittadinanza ad assistere al 54esimo saggio di fine anno che si terrà il 30 Giugno 2024 alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Marsala.