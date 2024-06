Competizioni sportive scolastiche 2023- 2024: ecco i vincitori a Trapani e provincia

12/06/2024 15:10:00

L'Ufficio Scolastico Provinciale ha ospitato la cerimonia conclusiva delle Competizioni Sportive Studentesche per l’anno scolastico 2023 2024. La dirigente Antonella Vaccara e il Coordinatore Provinciale Francesco Ciulla, hanno incontrato gli studenti vincitori del titolo Regionale e Nazionale.

Erano presenti il delegato provinciale Coni, Elena Avellone, il delegato provinciale Cip Valeria Ferranti, Elisa Mollito per la Federazione Italiana Pallamano, la dirigente Pina Mandina per l’istituto Florio di Erice, la dirigente Annalisa Giacalone dell’Istituto comprensico Mazzini Cavour di Marsala, Pierangela D’Angelo per l’Istituto comprensivo Montessori di Alcamo, Iole Martinez per l’Istituto scolastico superiore Damiani di Marsala, Salvatore Vassallo, Giuseppe Tallarita e Antonino Alagna della commissione tecnica costituita dall’Ufficio di Ambito Territoriale.

Ecco i nomi dei vincitori

Luca Coppola, Marco Coppola, Giovanni D’Antone, Lathurshan Sujakaran - Istituto Comprensivo "Calvino – Amico" di Trapani primi in Sicilia nella corsa campestre a squadra, categoria allievi;

Vito Olivieri - Istituto scolastico "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice 1° agli Assoluti nei 100 metri di atletica;

Sofia Candela - Istituto scolastico "Ignazio e Vincenzo Florio" di Erice, 2° agli Assoluti nei 100 metri di atletica;

Giuseppe Agate, Giulio Centonze, Federico De Vita, Mario Di Girolamo, Stefano Giliberti, Flavio Mezzapelle, Vito Miceli e Sebastian Santengelo - Istituto comprensivo “Cavour – Mazzini”, primi in Italia nella Pallamano, categoria Cadetti;

Sara Mangiaracina - Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo, 1° agli Assoluti negli 80 metri di atletica, categoria cadetti;

Vito Di Dia - Istituto Comprensivo Montessori di Alcamo, 4° nel salto in lungo nella categoria cadetti;

Cacioppo Giuseppe Istituto Superiore. "A. Damiani" di Marsala - 1° alla fase regionale di salto in alto categoria allievi;

Abate Alessandro 1° getto del peso categoria allievi fare regionale.