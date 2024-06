Elezioni, il dopo voto a Trapani. Parlano Barbara, Fileccia e Miceli

13/06/2024 06:00:00

Parlano tutti, o quasi. Dopo il voto di sabato e domenica sono in tanti, a Trapani, a commentare il dato delle Europee. L'unico che non parla è Giacomo Tranchida, che, nonostante avesse fatto intendere di appoggiare il suo assessore, Emanuele Barbara, candidato con la sinistra, ha poi fatto un post di sostegno a Nicita, candidato del Pd.

Proprio Barbara, in lizza con Alleanza Verdi - Sinistra, era l'osservato speciale di questa competizione. Il giovane assessore, nonostante sia giornalista, sta maturando una certa permalosità per la stampa, come i politici bravi e i suoi migliori riferimenti del momento.

Quindi, nessun commento, e spazio alle sue parole.

Questo invece il commento di Tore Fileccia, consigliere comunale di opposizione, a Trapani.

Dulcis in fundo, Maurizio Miceli, segretario provinciale di Fratelli d'Italia: Fratelli d’Italia è il primo partito in Provincia di Trapani, nel capoluogo così come nella maggior parte dei comuni, risultato ottenuto grazie alla credibilità della nostra leader, il Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni, e alle iniziative dei nostri iscritti, dirigenti e amministratori locali sul territorio, impegno profuso che ci ha consentito di contribuire alla riconferma dell’on. Giuseppe Milazzo e all’elezione dell’on. Ruggero Razza al Parlamento Europeo, assise nella quale siamo sicuri che difenderanno le prerogative nazionali, di Sicilia e Sardegna. Questo momento elettorale è il primo importante test dopo il congresso del partito tenutosi il 25 novembre scorso e i risultati conseguiti confermano come Fratelli d’Italia in Provincia di Trapani sia in continua crescita e possa guidare il centrodestra per determinare una stagione di sviluppo non più rinviabile. Questi numeri, infatti, ci inorgogliscono e confermano la riconosciuta bontà del nostro operato, dell’azione di governo nazionale e regionale, che ci vedrà sempre più protagonisti".