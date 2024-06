 Case vuote e affitti alle stelle: l'emergenza abitativa in Sicilia

17/06/2024 22:00:00

Un milione di case vuote, quasi 24 mila famiglie in attesa di una casa popolare e affitti che superano l'ammontare delle pensioni medie. È questo il quadro allarmante del disagio abitativo in Sicilia, fotografato da un dossier di Cgil, Sunia, Federconsumatori, Arci, Legambiente, Comunità di Sant'Egidio, Auser e Udu, riuniti nel "Forum dell'Abitare".

Un problema che colpisce soprattutto i più fragili: l'8,2% delle famiglie siciliane spende oltre il 40% del proprio reddito per la casa, mentre il 5,5% vive in condizioni di sovraffollamento e in abitazioni fatiscenti. A fronte di questa situazione, il costo degli affitti è in costante aumento: a Palermo e Catania si sfiorano i 600 euro mensili per un immobile di 80 metri quadri, mentre la pensione media ammonta a 542 euro.

Un'emergenza che si inserisce in un contesto già precario: in Sicilia l'11,3% della popolazione vive in povertà assoluta, con un reddito medio annuo di poco più di 16 mila euro, ben il 27% in meno rispetto alla media nazionale. Nel 2022 si sono contati 10.733 sfratti tra emessi, eseguiti e richiesti, mentre le domande per le case popolari ammontano a 23.938.

Cosa fare? Il Forum dell'Abitare propone la creazione di un assessorato regionale alla casa e di agenzie sociali per la casa a livello locale. Tra le misure richieste, anche strumenti di sostegno economico agli sfrattati e programmi di riqualificazione urbana e degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Obiettivo? Garantire il diritto all'abitare a tutti i cittadini siciliani, contrastando il fenomeno delle case vuote e promuovendo un modello di "consumo di suolo zero".

Ecco alcuni dati della situazione abitativa in Sicilia - Il 36% delle case in Sicilia è vuoto (oltre 1 milione di unità immobiliari);

I comuni con la più alta percentuale di case vuote sono Novara di Sicilia (75%), Sutera e Butera (oltre il 70%);A Palermo, Catania e Messina i canoni di locazione sono tra i più alti d'Italia; Il 61% delle pensionate siciliane e il 39% dei pensionati siciliani hanno una pensione inferiore a mille euro mensili;

Oltre 4 mila persone in Sicilia sono senza fissa dimora. La situazione in Sicilia è drammatica e richiede un intervento urgente da parte delle istituzioni. Il "Forum dell'Abitare" ha lanciato un appello alle forze politiche e sociali affinché si impegnino per trovare soluzioni concrete a questa emergenza.