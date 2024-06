La "Res pubblica" e i luoghi delle istituzioni usati come proprietà privata...

17/06/2024 02:00:00

"Res Publica". La locuzione latina esprime un concetto, secondo il quale l'operato di tutti i soggetti preposti, sia indirizzato all'interesse pubblico. Un cattivo esempio dell'azione condotta dalle persone 'deputate' alla cosa pubblica è accaduta nella casa, per eccellenza, della collettività che si occupa della vita degli italiani ed è il parlamento.

Si discuteva del disegno di legge sull'autonomia differenziata, senza entrare nel merito del provvedimento un componente di Montecitorio Donno, contrario all'introduzione della norma ha tentato di avvolgere il ministro proponente Calderoli nella bandiera italiana, il quale si è ritratto da questo incontro ferale con il tricolore, in suo soccorso correttamente, erano intervenuti i commessi della camera e la vicenda sarebbe terminata seduta stante con relativa sanzione, per come poi è avvenuto all'autore dell'insana provocazione, sennonché evidentemente insoddisfatti componenti della maggioranza di Lega e Fratelli d’Italia hanno aggredito il collega.

L'episodio raccontato è tra i comportamenti peggiori che possano verificarsi. A Marsala un utilizzo privatistico delle istituzioni si è verificato due volte recentemente. La prima allorquando una corrente cittadina di Forza Italia ha presentato in occasione della visita in città dell'assessore regionale dell'economia del partito, a Sala delle Lapidi la nuova composizione consiliare e di giunta dell'organizzazione, con tanto di foto ricordo.

Nei giorni successivi il nuovo assetto degli azzurri si è dibattuto nell'assise e udite udite, il presidente del Consiglio che fa parte della nuova corrente ha dichiarato che Sala delle Lapidi non è il luogo designato per la discussione sulle dinamiche interne al partito, ma per esibire i nuovi adepti SI.

Dopo il risultato elettorale delle europee il circolo di FdI di Marsala ha espresso il suo ringraziamento agli elettori che hanno dato fiducia e permesso l'elezioni due rappresentanti al Parlamento Europeo. A corredo della gratitudine la foto dei due assessori comunali e i due consiglieri con alle spalle il gonfalone dell'urbe. Comunicazione ai naviganti la "Res Publica" con i luoghi e i simboli ufficiali non sono di proprietà privata dei singoli partiti, per favore almeno questo.

Vittorio Alfieri