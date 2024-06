17/06/2024 07:45:00

• Calcio: niente Triplete per i granata di MIster Alfio Torrisi che hanno perso a Grosseto la finale scudetto della serie D contro il Campobasso per 5 ad 1. Il match ha visto il club siciliano crollare di fronte all'efficacia offensiva del Campobasso, in una giornata che prometteva di essere il culmine di una stagione straordinaria per il Trapani. Gli avversari dei granata hanno aperto le marcature con Romero all'8' del primo tempo grazie a un bel tiro al volo seguito da un rapido raddoppio sempre dello stesso giocatore al 12'. La squadra di Mister Giovanni Piccirilli ha continuato a dominare, con Rasi che ha segnato il terzo gol al 17' e Di Nardo che ha portato il punteggio sul 4-0 al 23'. Il Trapani ha trovato un momentaneo spiraglio grazie a un rigore trasformato da Kragl al 32', ma nel secondo tempo Di Nardo ha completato la sua doppietta personale, sigillando il risultato sul definitivo 5-1 al 67'. Un duro colpo per il Trapani di Alfio Torrisi, che dopo aver dominato la stagione regolare e vinto il campionato e la Coppa Italia, non è riuscito a completare il triplete di fronte ad un Campobasso che ha dimostrato grande organizzazione e pericolosità, sfruttando al meglio le occasioni create e meritando ampiamente il titolo di campione d'Italia di Serie D. Di seguito gli highlights del match:

• Atletica: il siracusano Matteo Melluzzo ha vinto la medaglia d'oro nella 4X100 dei Campionati Europei Roma 2024 di Atletica Leggera. L'atleta siciliano, che partiva in prima frazione, si è alzato in modo perfetto dai blocchi affrontando da velocista navigato la prima curva e riuscendo a cambiare con il primo tempo di frazione di 10.45 il testimone con il campione olimpico Marcel Jacobs che si ricorda di essere il migliore di tutta la batteria e chiude la sua frazione in 8.98 - In terza il testimone andrà nelle mani di Lorenzo Patta che affronterà la seconda curva, 9.34 per lui sul lanciato. La nazionale quì scava un solco incolmabile con gli altri avversari che vedranno da lontano Filippo Tortu chiudere in bellezza con un sontuoso 9.05 la sua quarta frazione. Il tempo totale di 37.82 vale la quarta prestazione italiana di sempre per una 4X100 che promette scintille alle prossime Olimpiadi di Parigi dove l'Italia detiene il Titolo Olimpico conquistato a Tokyo 2020. Adesso la speranza è che in terra francesce possa tornare Matteo Melluzzo come primo frazionista e chissà contribuire a regalare un sogno ad una regione intera. Di seguito la gara:

• Calcio Balilla: disputata a Valderice la seconda tappa del Torneo di Calcio Balilla Umano, promosso dalla Cooperativa Sociale Badia Grande nell'ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Rifugiato. Si sono affrontate sul campo di gioco 7 delle 8 squadre partecipanti, assente per un problema tecnico la formazione del SAI di Marsala. A Valderice, al di là del momento sportivo e agonistico dei ragazzi migranti impegnati nel torneo, ha vinto la macchina della solidarietà, dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione. Numerosi abitanti della cittadina alle falde di Monte Erice, compreso il sindaco Francesco Stabile, hanno assistito all'evento ed esultato assieme ai ragazzi a ogni goal. Al torneo hanno preso parte 8 squadre composte ognuna da otto “calciatori”: MSNA Bonagia, MSNA Mappamondo, MSNA Salemi, SAI Valderice, SAI Alcamo, SAI Marsala, SAI Buseto Palazzolo, SAI Paceco, composte da giovani migranti di età compresa fra i 16 ed i 26 anni di diverse nazionalità. Gli atleti scesi in campo sono tutti ospiti dei centri di accoglienza per adulti SAI e per minori stranieri non accompagnati MSNA gestiti dalla Cooperativa SocialeBadia Grande in provincia di Trapani. Gli eventi promossi non si sono limitati al Torneo di calcio balilla umano ma si articoleranno fino al 28 giugno prossimo con tante altre iniziative per promuovere l’integrazione attraverso: laboratori di narrazione, testimonianze, dibattiti e incontri ma anche performance di danza, musica dal vivo e momenti di convivialità. La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il coraggio di milioni di persone costrette a fuggire nel mondo a causa di guerre, violenza, persecuzioni e violazioni dei diritti umani.

• Pesca Sportiva: il marsalese Francesco Cusenza si laurea Campione Italiano al Master di Pesca Sportiva di Alcamo, prova che ha visto protagonisti ben 165 atleti provenienti da tutta Italia, riuniti sul litorale alcamese per contendersi il prestigioso titolo. Al termine di una competizione serrata da una passione condivisa, è stato Francesco Cusenza di Marsala a emergere vittorioso, portando a casa il titolo in una disciplina che richiede non solo abilità e tecnica, ma anche grande rispetto per l'ambiente visto che tutte le prede catturate durante la competizione sono state prontamente rilasciate, in linea con i principi di sostenibilità e conservazione delle risorse ittiche. Cusenza, affiliato alla società APSD Amici del Mare Marsala, ha dimostrato una maestria eccezionale, superando la concorrenza con abilità e determinazione. La sua vittoria non solo rappresenta un traguardo personale significativo, ma è anche motivo di orgoglio per la sua associazione sportiva. "La competizione è stata dura, ma ogni momento passato in riva al mare con i miei colleghi pescatori è stato un'esperienza unica, ha commentato Cusenza al termine della gara, vincere questo titolo è un sogno che si realizza. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e agli amici del Mare, che mi hanno sempre supportato". La vittoria di Francesco Cusenza al campionato italiano individuale Master di pesca sportiva rappresenta un'importante testimonianza di come la passione, l'impegno e il rispetto per la natura possano condurre a risultati straordinari.