I fatti del 19 Giugno: premierato avanti, Puti in Corea del Nord, Maturità al via

E' il 19 Giugno 2024, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani

• Con 109 voti favorevoli, 77 contrari e un astenuto l’aula del Senato ha approvato il ddl sul premierato, con l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Il provvedimento passa ora alla Camera. Proteste dalle opposizioni e da 180 costituzionalisti

• Grande accoglienza a Pyongyang per Putin. Tra bandiere e gigantografie dello zar, spuntano accordi per la sicurezza, contro le sanzioni internazionali e contro gli Stati Uniti. Per i politologi è l’«asse del nuovo disordine globale»

• È morta a 92 anni Anouk Aimée. La Maddalena de La dolce vita, la Lola di Lola, donna di vita, la donna di Un homme et une femme. È morto anche l’attore e regista Armando Pugliese





• Delega al Bilancio, al Pnrr e ai fondi di coesione: è questa l’offerta che Ursula von der Leyen starebbe preparando per convincere Giorgia Meloni a rientrare nel gioco

• Il premier ungherese Viktor Orbán ha rimosso il veto alla candidatura dell’olandese Mark Rutte a segretario della Nato. Ad opporsi resta solo la Romania

• È iniziato a Torino il Processo Smog, il primo in Italia di questo genere. Sono a giudizio per inquinamento ambientale colposo gli ex sindaci di Torino Piero Fassino e Chiara Appendino e l’ex governatore del Piemonte Sergio Chiamparino. Ieri il giudice ha accolto solo 3 parti civili su 11

• La Procura di Biella ha chiesto di processare Emanuele Pozzolo per il colpo di pistola esploso nella notte di Capodanno a Rosazza, nel biellese. Le accuse vanno dal possesso illegale d’armi alle lesioni colpose



• Ieri il Portogallo ha battuto la Repubblica Ceca per 2 a 1 e la Turchia ha sconfitto la Georgia per 3 a 1. Kylian Mbappé s’è rotto il naso ma non si opererà per cercare di tornare in campo il più in fretta possibile. Indosserà una maschera

• Al via stamattina l’esame di Maturità. Oggi 526.317 studenti affronteranno la prova di italiano

• Su 70 scuole paritarie di II grado controllate in Campania, Lazio e Sicilia, 47 hanno perso il loro status perché sfornavano diplomi in cambio di rette cospicue

• Clamorosa scoperta nella lotta contro il Parkinson: un semplice test del sangue che utilizza l’intelligenza artificiale è riuscito a individuare le spie della malattia già 7 anni prima dell’insorgenza dei sintomi

• Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace nel 2021, è stata condannata dal regime iraniano a un altro anno di carcere per «attività di propaganda contro il governo»

• La famiglia più ricca del Regno Unito, gli Hinduja, è stata incriminata in Svizzera per sfruttamento del personale domestico. I collaboratori lavoravano fino a 18 ore al giorno e sette giorni su sette, per sette euro al dì

• Sette rinvii a giudizio e un proscioglimento: è la richiesta della procura di Verbania al giudice nell’udienza preliminare per la tragedia del Mottarone, nella quale morirono 14 persone

• In provincia di Roma una signora di 49 anni se n’è andata in vacanza lasciando morire di stenti l’anziana mamma invalida e non autosufficiente

• Dopo quattro mesi di convalescenza, Sofia Goggia è tornata in pista. Si tratta solo di un test ma lei ha reagito bene. A metà agosto, partirà per Ushuaia (Argentina) con il ritiro della Nazionale

• Al torneo di Halle passa il turno Sinner, al Queen’s vanno avanti Musetti e Arnaldi

• Doppietta azzurra al meeting di Turku in Finlandia: Marcell Jacobs ha vinto la finale con un ottimo 9.92. Chituru Ali è arrivato secondo posto con uno splendido 9.96

• Lo scrittore e filosofo americano Noam Chomsky, dato per morto su diversi siti, è stato dimesso dall’ospedale di San Paolo in Brasile. Sta meglio

• Un pilota di 12 anni della Junior Cup Superbike è caduto sul circuito di Interlagos in Brasile. È morto poco dopo il ricovero

Titoli

Corriere della Sera: Arriva il primo sì al premierato

la Repubblica: Il fronte della Costituzione

La Stampa: Premierato, sì del Senato / Schlein: Carta in pericolo

Il Sole 24 Ore: Taxi: solo 15mila euro dichiarati al fisco, / anche in presenza del boom di turisti

Avvenire: Riforme al dunque

Il Messaggero: Premierato, c’è il primo sì

Il Giornale: Primo sì al premierato

Leggo: Arriva Minosse, Italia bollente

Qn: Premierato, primo sì. Sinistra in piazza

Il Fatto: Un G7 da 100 milioni: / appalti segreti e opachi

Libero: Tre schiaffi alla sinistra

La Verità: «Ha mentito sui vaccini» / Il Kansas fa causa a Pfizer

Il Mattino: I Pnrr fa correre / i cantieri del Sud

il Quotidiano del Sud: Spacca-Italia all’arrivo / Consulta, pensaci tu

il manifesto: La première

Domani: Prima picconata alla Costituzione / Schlein a Meloni: «Spacchi l’Italia»