 Mutui in Sicilia: segnali positivi nel 2024, Trapani registra una media di 109mila euro

19/06/2024 15:40:00

Nei primi quattro mesi dell’anno l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Trapani è stato pari a 109.321 euro. Sono positivi i segnali dal mondo dei mutui per l’acquisto casa: secondo l’analisi di Facile.it, nei primi quattro mesi del 2024 in Sicilia la richiesta di finanziamenti è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Tornano a crescere anche l’importo medio richiesto (+2,6%) e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo (+1%).

Il 2023 è stato un anno complesso per il mercato dei mutui, colpito dall’aumento dei tassi di interesse e dalla minore disponibilità economica delle famiglie, già alle prese con l’aumento dell’inflazione. Tuttavia, il 2024 è iniziato positivamente, con un aumento delle richieste di mutuo, trainato dal miglioramento delle condizioni offerte dalle banche per i tassi fissi, che ha generato una maggiore fiducia tra i consumatori.

Analizzando un campione di oltre 19.000 richieste di mutuo raccolte online in Sicilia, emerge che chi ha presentato domanda nei primi quattro mesi dell’anno ha puntato a ottenere in media 113.736 euro, un importo in aumento rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche il valore medio degli immobili è cresciuto, arrivando a 166.992 euro. La durata media del mutuo è leggermente diminuita, scendendo a poco più di 23 anni e mezzo, mentre l’età media dei richiedenti è aumentata a quasi 40 anni e mezzo.

Limitando l’analisi alle richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, l’importo medio richiesto è stato di 114.201 euro, con il valore medio degli immobili invariato a 149.412 euro. L’età media dei richiedenti è cresciuta a 38 anni, mentre la durata del piano di ammortamento è calata a 25 anni e mezzo.

A livello provinciale, Palermo ha registrato l’importo medio più alto (121.825 euro), seguita da Catania (114.192 euro). Trapani si attesta su una media di 109.321 euro, poco sotto la media regionale. Altre province come Ragusa, Messina, Agrigento e Siracusa presentano valori leggermente inferiori, mentre Enna e Caltanissetta chiudono la classifica con gli importi medi più bassi.

Nei primi quattro mesi dell’anno, le condizioni proposte dalle banche sono state favorevoli, in particolare per i tassi fissi. I tassi per un mutuo standard da 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%) partono da un TAN del 2,87%, corrispondente a una rata mensile di 589 euro. Ancora più vantaggiosi i mutui green a tasso fisso, con tassi a partire dal 2,65% e una rata di 574 euro.

Anche i tassi fissi sulla surroga hanno beneficiato del miglioramento delle condizioni: chi vuole cambiare banca può trovare offerte con tassi TAN a partire dal 3,05%, con una rata di 600 euro (578 euro per la surroga green). Restano invece fuori mercato i tassi variabili, con le migliori offerte che partono da un TAN del 4,60% e una rata di circa 708 euro.

Il miglioramento delle condizioni dei mutui rappresenta un segnale positivo per il mercato immobiliare siciliano, offrendo nuove opportunità sia per chi cerca una prima casa sia per chi desidera migliorare le proprie condizioni finanziarie tramite la surroga.