Oggi a Palermo si discuterà sul tema del disagio giovanile e delle dipendenze

19/06/2024 13:45:00

Oggi, Mercoledì 19 giugno, ore 16.30, presso il “Salone Lavitrano” del “Palazzo Arcivescovile” di Palermo, si terrà una tavola rotonda sul tema del “Disagio Giovanile e dipendenze”, una preziosa occasione di confronto che vedrà anche la presenza nostro Arcivescovo, Mons. Corrado Lorefice.

L’evento, inserito nel programma diocesano dell’Anno Giubilare Rosaliano, è un’iniziativa promossa dalla Sezione Socio Culturale, Settore Sociale, del Comitato del Quarto Centenario del rinvenimento delle spoglie mortali di Santa Rosalia sul Monte Pellegrino, in collaborazione con la Parrocchia Cattedrale, l’Ufficio Diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, il Progetto Policoro, il Progetto Albergheria e Capo Insieme, l’Ass. ERRIPA “Achille Grandi”.La Tavola rotonda sul tema del “Disagio giovanile e dipendenze” vuole essere un momento di approfondimento sul fenomeno del disagio giovanile, correlato al problema delle dipendenze (specialmente da crack) e al fenomeno della mafia, ancora molto attiva sul nostro territorio. Lo scopo è quello di elaborare risposte efficaci a proposte concrete.

Lo scorso anno, in occasione del 399° Festino in onore di Santa Rosalia, il grido forte dell’Arcivescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice contro gli “spacciatori di morte” e contro il mercato del crack, un mercato fiorente tra le strade del centro storico ma anche nelle periferie. Un grido sollevato nuovamente nei mesi scorsi in occasione della manifestazione promossa da diverse sigle per chiedere non soltanto maggiori controlli ma anche nuove politiche a sostegno dei giovani e delle famiglie con il coinvolgimento delle istituzioni, della Chiesa, del Terzo settore e de variegato mondo del volontariato.

Introdurrà i lavori la Dott.ssa Luisa Capitummino, Direttrice Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro

Interventi

Dott.ssa Lia Sava, Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo

Maurizio De Lucia, Procuratore della Repubblica di Palermo

Giampaolo Spinnato, Direttore UOC Dipendenze Patologiche ASP Palermo

ssa Laura Pavia, Psicoterapeuta. Coordinatrice del Progetto In-Rete Opera don Calabria

Biagio Sciortino, Presidente nazionale Intercear e Direttore “Casa dei Giovani”

Modererà i lavori

Don Enzo Volpe

Conclusioni

Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo

Il cammino lungo gli itinerari del 400° Festino in onore di Santa Rosalia costituisce un momento importante per la Chiesa e per la città di Palermo, è un’occasione per celebrare e rinnovare la propria fede ma anche per riflettere sulle sfide che la città deve affrontare, per contrastare le nuove pesti che la affliggono e per alimentare la speranza di una rinascita che porti a una società più solidale.