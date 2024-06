19/06/2024 09:54:00

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto dei militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, al termine dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un 32enne del luogo, trovato in possesso di 5 gr. di cocaina e sono state segnalate alla Prefettura di Trapani 5 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.



Nel corso dei controlli è stato altresì denunciato un 23enne del luogo che, fermato alla guida di autovettura, è risultato sprovvisto di patente di guida (perché mai conseguita con recidiva nel biennio).