Rifiuti, domani a Mazara la raccolta straordinaria del secco indifferenziato

26/06/2024 15:30:00

Domani, giovedì 27 giugno, il comune di Mazara del Vallo organizzerà una raccolta straordinaria porta a porta del secco indifferenziato. Il servizio ha lo scopo di recuperare la raccolta non effettuata lunedì scorso, a causa della chiusura improvvisa della discarica di Lentini, unico impianto di trattamento meccanico e biologico per circa 200 comuni in Sicilia, compreso Mazara del Vallo.

La chiusura della discarica, dovuta a motivi autorizzativi e a decisioni dell'Autorità giudiziaria, ha bloccato la raccolta del secco residuale in quasi tutta la regione. La situazione è stata risolta grazie al provvedimento del Presidente della Regione Schifani, Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, che ha autorizzato temporaneamente la Sicula Trasporti allo stoccaggio dei rifiuti trattati in alcune aree della discarica stessa. Questa misura temporanea evita, per ora, una crisi dei rifiuti.

I residenti di Mazara del Vallo possono esporre i mastelli grigi e i sacchi del secco indifferenziato già dalla sera di mercoledì fino alla mattina di giovedì. Giovedì sarà effettuata anche la raccolta dei pannoloni. A partire dalla prossima settimana, la raccolta del secco tornerà al consueto calendario del lunedì.