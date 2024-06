I fatti del 27 Giugno: Meloni protesta, il video dell'omicidio del ragazzino, Rutte alla Nato

27/06/2024 07:29:00

E' il 27 Giugno 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia Meloni protesta per essere stata esclusa dalle trattative per i posti di potere dell’Ue: «È inaccettabile la logica dei caminetti, che ignora quella del consenso». Mattarella sembra sostenerla: «L’Europa non può prescindere dall’Italia»

• Il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge sull’autonomia finanziaria, senza rilevare profili di incostituzionalità. I 5stelle gli avevano chiesto di rinviarla al Parlamento

• Un video e un selfie raccontano l’omicidio di Christopher Thomas Luciani, il ragazzo di 16 anni ucciso da due coetanei a Pescara per un debito di droga da 200 euro. Entrambi resteranno in stato di fermo





• Una ragazza di 16 anni è stata violentata e uccisa prima del naufragio di una barca a vela al largo delle coste calabresi. Lo ha raccontato la madre scampata al disastro, indicando il colpevole, un altro dei superstiti

• Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto attuativo che concede un superbonus fiscale a chi assume: gli sgravi possono arrivare al 130%

• Mark Rutte è il nuovo segretario generale della Nato. La sua nomina è stata accolta con favore dai membri dell’Alleanza Atlantica. Freddezza da Mosca: il Cremlino lo considera un “falco”

• Evan Gershkovich, il giornalista americano imprigionato come spia in Russia, è apparso in tribunale alla prima udienza del processo intentato nei suoi confronti. Il reporter del Wall Street Journal si proclama innocente ma rischia 20 anni

• Julian Assange è un uomo libero ed è rientrato in patria, in Australia. Sulla pista dell’aeroporto di Canberra lo attendevano il padre John Shipton e la moglie Stella

• Papa Francesco ha detto che pensare di risolvere il problema della droga con la liberalizzazione «è una fantasia». Poi ha chiesto di pregare per gli spacciatori: «Sono assassini. Preghiamo per la loro conversione»

• La Procura di Milano accusa una società del gruppo Campari di avere evaso tasse per un miliardo di euro grazie a operazioni contabili compiute in Lussemburgo

• Agli Europei di calcio la Georgia ha sconfitto il Portogallo e si è guadagnata un posto negli ottavi di finale, mentre l’Ucraina, pur avendo conquistato 4 punti, è fuori dal torneo. Si ricomincia a giocare il 29: in campo ci saranno Italia-Svizzera e Germania-Danimarca

• La Regione Lombardia si schiera a maggioranza contro Ilaria Salis per la vicenda della casa occupata a Milano. Alla neoparlamentare europea verrà chiesto di pagare i canoni arretrati, pena il pignoramento dello stipendio da europarlamentare

• In Bolivia i militari hanno tentato un colpo di stato: il palazzo presidenziale è stato assediato da reparti armati che volevano rovesciare il governo di sinistra. La rivolta si è spenta dopo qualche ora

• È finita anche la protesta dei giovani della generazione Z che era stata sedata nel sangue in Kenya. Il presidente Ruto ha annunciato che verranno rivisti i rincari di tasse e tariffe che avevano provocato la sollevazione di massa. Negli incidenti sono morti 23 manifestanti

• La Corea del Nord continua a mandare la sua immondizia verso la Corea del Sud con palloni aerostatici

• Joe Biden ha concesso l’amnistia a migliaia di ex membri dell’esercito condannati per omosessualità

• Mara Carfagna oggi si sposa con Alessandro Rubén. La cerimonia con rito civile a Villa Zagara, a Sorrento

• A Roma, sulla Cassia, un cingalese di 53 anni ha aggredito la moglie con un coltello. Lei, nonostante le ferite, è riuscita a fuggire in strada. Quando i carabinieri sono arrivati, hanno l’uomo trovato impiccato

• Daniele De Rossi ha firmato il rinnovo di contratto con la Roma fino al 2027

Titoli

Corriere della Sera: Battaglia sulle nomine Ue

la Repubblica: Meloni ci allontana dall’Europa

La Stampa: «La Ue non prescinda dall’Italia»

Il Sole 24 Ore: Maxisconto del 120% per chi assume

Avvenire: Droghe senza limiti

Il Messaggero: «Roma, una Ferrari/ senza benzina»

Il Giornale: La battaglia d’Europa

Leggo: La scommessa Capitale

Qn: Nomine Ue, Meloni va allo scontro

Il Fatto: Meloni e Schlein costrette/ a ingoiare il rospo Ursula

Libero: «Pignorate i conti/ di Ilaria Salis»

La Verità: Scoppia il caso dati sanitari/ Il garante contro le regioni

Il Mattino: Napoli è Conte

il Quotidiano del Sud: Autononia, i giudici di pace / pronti a dichiarare guerra

il manifesto: Clandestina

Domani:Nomine Ue, crisi di nervi di Meloni/ Mattarella prova a riparare i cocci