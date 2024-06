Mazara: eventi culturali e modifiche alla viabilità da giovedì a domenica

27/06/2024 08:46:00

A Mazara del Vallo, in occasione delle manifestazioni conclusive del Grest parrocchiale,

il comando della Polizia Municipale ha emanato un'ordinanza per la sola giornata di giovedì 27 giugno 2024, il divieto di transito e fermata in tutta la Piazza Cristo Re dalle ore 14:30 alle ore 23:00, e comunque fino al termine delle esigenze. Questa misura è stata presa per garantire lo svolgimento sicuro delle attività.

Venerdì 28 giugno alle ore 19.00, presso il Civic Center di corso Vittorio Veneto, sarà presentato il libro "Amunì Let’s go. Se non sai come dirlo dillo in siciliano" edito da Giunti. L'autore, Giacomo Moceri, sarà presente per parlare della sua opera durante un evento culturale organizzato dalla libreria Mag Libri di Mazara, con il patrocinio del Comune.

La sera di venerdì 28 giugno, a partire dalle ore 21.00, in piazza della Repubblica si terrà "Ballando sotto le stelle 2024". Questa manifestazione di danza-spettacolo è organizzata dall'associazione Rudy Valentino con il patrocinio del Comune.

Sabato 29 giugno, dalle ore 20.30, in piazza della Repubblica avrà luogo uno spettacolo di danza sportiva organizzato dall'associazione Matos Dance, con il patrocinio del Comune.

La mattina di sabato 29 giugno in piazza della Repubblica inizierà la "due giorni" del 24° Raduno Moto d'Epoca Città di Mazara del Vallo, con l'annullo filatelico a cura di Poste Italiane dedicato alle moto d'epoca. L'evento, coordinato da Maurizio Ferro e patrocinato dal Comune, è organizzato dall'associazione Lambretta Club Sicilia in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Il Sostegno. Il clou del raduno sarà domenica 30 giugno, dalle ore 9 alle ore 13, sempre in piazza della Repubblica. Circa 150 mezzi sfileranno per le vie cittadine per poi raggiungere Torretta Granitola.

Domenica 30 giugno, dalle ore 21.00, al Collegio dei Gesuiti di piazza Plebiscito si terrà lo spettacolo "La musica è vita 2024". L'evento è promosso dalla società cooperativa "Il Tricheco" di Mazara del Vallo, presieduta da Paolo Tedesco, in collaborazione con l'associazione culturale "Giuseppe Crescente" e l’associazione "Movimento per la vita", con il patrocinio del Comune.