Lotta alla movida selvaggia. Controlli e sanzioni a San Vito

29/06/2024 14:13:00

San Vito Lo Capo si trova al centro di una serie di rigidi controlli per contrastare la movida selvaggia. A seguito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto e attuato dal Questore di Trapani, sono state imposte severe sanzioni a locali che non rispettano le normative vigenti.

Il 22 giugno, la Squadra della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza ha scoperto irregolarità in un noto locale della località balneare. Il titolare, D.S., classe 2002, è stato trovato a organizzare uno spettacolo musicale senza l'adeguata autorizzazione, contravvenendo all’Ordinanza Sindacale n. 10 del 29 maggio 2024 che regolamenta gli eventi musicali su aree pubbliche.

In aggiunta, il locale è stato sanzionato per violazioni in materia di inquinamento acustico, dovute all'uso di strumentazione elettronica senza la necessaria relazione fonometrica. Ulteriori mancanze includevano l'assenza del cartello "VIETATO FUMARE" e del dispositivo di rilevazione del tasso alcoolemico, che avrebbe dovuto essere collocato presso un'uscita.

Durante gli stessi controlli, un altro esercente, M.V., classe 1986, è stato sanzionato per aver mantenuto attivo un distributore automatico di bevande alcooliche oltre le ore 24.00. A lui è stata inflitta una multa amministrativa variabile da € 5.000 a € 30.000, e si è proceduto al sequestro amministrativo del distributore.

Questi interventi fanno parte di un ampio piano di azioni mirate a mantenere l'ordine e la tranquillità pubblica nella rinomata località turistica, con ulteriori controlli programmati per l'intera stagione estiva, evidenziando il costante impegno delle forze dell'ordine a tutela del decoro e della sicurezza pubblica.