Trapani Shark: il primo acquisto è Riccardo Rossato

01/07/2024 15:52:00

E' Riccardo Rossato il primo acquisto della Trapani Shark. All'apertura del mercato, quindi, arriva la prima ufficialità per la società granata che si prepara al campionato di serie A e si tratta del play-guardia di 190 centimetri, proveniente da Scafati.

“Sono davvero felice di entrare a far parte di questo progetto, nuovo e ambizioso - sono state le prime parole di Riccardo Rossato -. Ringrazio il presidente Antonini e lo staff dirigenziale per avermi dato questa possibilità. Dal primo momento ho percepito la voglia di fare le cose in grande, e questo mi ha convinto a sposare il progetto. Non ci resta che metterci sotto con il lavoro perché vogliamo essere protagonisti di una stagione importante. Un saluto a tutti i tifosi, sempre presenti anche fuori casa, che sono certo ci daranno una grande mano”.

Riccardo Rossato è nato a Venezia il 18 settembre 1996. E’ un playmaker moderno, dotato di grande leadership e visione di gioco.

Inizia la sua carriera professionistica giovanissimo, esordendo in A2 con Piacenza nel 2013/14 diventando un leader e nella sua ultima stagione a Piacenza (2016/17) fa registrare 6 punti di media.

Nel 2017/18 passa alla Viola Reggio Calabria, sempre in A2, dove resta per due anni arrivando a una media di 9 punti, 3 rimbalzi e 2 assist nelle 29 partite giocate.

Nel 2018/19 arriva la svolta con il trasferimento a Scafati con cui vince la Supercoppa , mancando, però, la promozione, ma rifacendosi nel 2021/22 con 14 punti di media, 3.4 rimbalzi e 1.6 assist a partita.

L'anno dopo esordisce in serie A centrando la salvezza e sfiorando la doppia cifra di media punti con il 50% da 2. Si è confermato anche nella stagione appena conclusasi, mantenendo le stesse prestazioni e centrando un'altra salvezza in massima serie.