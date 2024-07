Consegnati i Premi della terza edizione del Leo Brugnone d'Oro

02/07/2024 08:00:00

"Tanta commozione e grande soddisfazione per l’ottima riuscita della manifestazione. Una serata emozionante per ricordare mio cugino Leo, un ragazzo straordinario che credeva molto nel valore educativo e formativo dello sport". Queste le parole con cui l’organizzatore Sergio Alagna ha voluto concludere la terza edizione del premio “Leo Brugnone d’oro”, un evento all’insegna dell’aggregazione e dello sport. "Ringrazio tutte le società e gli atleti intervenuti che hanno ricevuto il riconoscimento, l’emittente radiofonica RMC101 e l’emittente televisiva LA TR3 Marsala, che trasmetterà in differita la serata, martedì 2 luglio, alle ore 22.30 sul canale 83 del digitale terrestre, media partners della manifestazione e, non ultimo il Centro Sportivo Polivalente Pianto Romano che ha ospitato l’evento. Sono felice che, a distanza di 24 anni da quel tragico incidente che ha cambiato la vita dei miei zii, dei miei cugini e di tutti noi, il ricordo di Leo sia ancora vivo nel cuore di tantissime persone". Sergio Alagna ha poi voluto sottolineare come, nel tempo, il premio abbia acquisito valore: "Sono orgoglioso che abbiamo fatto crescere una manifestazione che, inizialmente, era nata per premiare i giovani atleti della Scuola Calcio Cantera Pianto Romano. Considerando il buon esito, lo scorso anno abbiamo deciso di ampliarla affinché il ricordo di Leo potesse rimanere vivo, non solo nel cuore di tutti i suoi amici, ma anche dei tanti marsalesi che lo conoscevano e non. Era un ragazzo straordinario, leale e con tanti valori alla base della sua vita, stroncata il 25 giugno 2000, all’età di 17 anni, da un tragico incidente. La sua allegria, la sua determinazione, la sua voglia di eccellere in campo sono racchiuse in questo Premio e nello slogan coniato per l’occasione: “Gioca, gioca non ti fermare mai finché puoi”. Quest’anno – continua Alagna – grazie anche al supporto di tanti amici, abbiamo arricchito la serata coinvolgendo tantissime società ed atleti che, nel corso della stagione sportiva 2023/24, hanno ottenuto risultati eccellenti portando in alto il nome di Marsala. Colgo l’occasione per ringraziare i partner commerciali che ci hanno sostenuto. L’auspicio è che questa manifestazione, giunta alla sua terza edizione, possa istituzionalizzarsi e diventare, ogni anno, un momento di aggregazione, socializzazione e sano divertimento nel ricordo di Leo".

A fare da eco alle parole del promotore della serata, quelle della sorella di Leo, Rosaria: "L’evento di oggi dimostra che Leo ha lasciato tanto, perché metteva il cuore in tutto quello che faceva, in famiglia, con gli amici, nel calcio, nel lavoro. E’ bello che il nome di mio fratello venga ricordato ogni anno". Visibilmente commosso, il papà Vito: "Non mi aspettavo tutto questo – ha dichiarato – E’ stata una serata davvero emozionante. Sono certo che Leo, da lassù, sia felice per quello che si sta facendo". La serata, presentata dal giornalista Dario Piccolo, è stata arricchita da esibizioni di ginnastica artistica, a cura dei “Diavoli Rossi, di twirling, grazie alla società delle Libellule Marsala, di calisthenics, con la straordinaria performance del maestro Gaspare Ventimiglia e dei suoi allievi, e, infine, dalla voce della cantante marsalese Giada Riti, che ha regalato emozioni ad una straordinaria cornice di pubblico.

La stella “Leo Brugnone d’oro”, come detto, è stata consegnata alle società e agli atleti che si sono distinti nella stagione sportiva appena terminata con le seguenti motivazioni:

1. Diavoli Rossi Marsala: “Per aver preso parte e vinto tutte le gare di squadra regionali Silver alle quali hanno partecipato laureandosi Campionesse Regionali nei livelli LA, LB, LC ed LD e anche le prove Individuali. Per aver vinto il titolo nazionale con la tredicenne Martina Amodeo, prima al corpo libero e seconda all around, una medaglia d’argento in coppia con la dodicenne Quyet Cerami, nel DUO, e altre due medaglie sempre conquistate da Quyet Cerami, una d’argento al volteggio e una di bronzo al corpo libero. Per aver partecipato ai campionati regionali di squadra e individuali con circa 40 atlete, conquistando in media, ad ogni gara, almeno 35 medaglie, 19 delle quali d’oro. Per aver partecipato ai campionati nazionali CSAIN a Rossano Calabro con 34 ginnaste e con 2 ginnasti che si sono laureati campioni nazionali, insieme a numerose altre ragazze;

2. Francesco Cusenza: “Affiliato alla società APSD Amici del Mare Marsala, ha dimostrato una maestria eccezionale, avendo la meglio, con abilità e determinazione, su ben 165 atleti provenienti da tutta Italia, che si sono ritrovati sul litorale alcamese per contendersi il prestigioso titolo del campionato italiano individuale Master di pesca sportiva. Questo successo rappresenta un’importante testimonianza di come la passione, l’impegno e il rispetto per la natura possano condurre a risultati straordinari”;

3. Marsala Futsal Under 17: “Per la straordinaria annata del gruppo under 17 del Marsala Futsal che ha disputato in stagione ben 27 gare ufficiali, partecipando anche al campionato under 19 regionale da sotto età, non raggiungendo i play off soltanto per un punto. Per aver vinto, invece, il campionato provinciale di categoria subendo solo due sconfitte su 13gare disputate. È poi approdato alla Final Four regionale guadagnando la qualificazione grazie al successo contro la PGS Villaurea Pa Monreale Calcio a 5”;

4. Giacoma Cordio: “Per aver alzato al cielo la cintura di Campionessa italiana dei pesi Mosca, all’età di 43 anni, battendo ai punti la 19enne Aurora De Persio al termine di un match avvincente e combattuto, andato in scena lo scorso 26 aprile 2024 al Pala “San Carlo” di Marsala. Un plauso per la dedica della vittoria a tutte le donne, a dimostrazione che l’età è solo un numero”;

5. Le Libellule Marsala: “Per l’impegno e l’abnegazione nel promuovere la ginnastica ritmica e il twirling. Per gli ottimi risultati sportivi conseguiti nel campionato italiano a Montegrotto Terme con la conquista di dieci medaglie d’oro, due medaglie d’argento e una di bronzo”;

6. Virtus Calcio Femminile Marsala: “Per essere da tre anni la prima società in Sicilia per tesseramenti femminili con oltre 100 ragazze di tutte le età. Per la vittoria del campionato regionale under 15, della Coppa Disciplina nel campionato regionale Futsal di serie C. Per essere entrate nel roster delle quattro squadre in Sicilia under 12, sia nel C11 che nel futsal e, infine, per aver conquistato il terzo posto nella Poule Promozione del campionato di eccellenza femminile e aver centrato la semifinale di Coppa Italia Regionale”;

7. Silvio Catalano: “Atleta di punta della Società Canottieri, si è laureato Campione Italiano di windsurf 2024, nelle acque del Golfo di Mondello, in occasione della 50esima edizione del campionato italiano. Ha conquistato anche una medaglia di bronzo nella categoria Slalom. Per aver conquistato al Campionato Europeo di windsurf 2024, nella categoria Medio-Leggeri, una medaglia d’oro nella “Long Distance”, una medaglia d’argento nello “Slalom” (5* Course Race) e, considerando la somma dei punteggi di tutte le competizioni, un’altra medaglia d’argento (Overall)”;

8. Miles_Thenx: “Per l’impegno e l’abnegazione nel promuovere il calisthenics. Per gli ottimi piazzamenti nella fase regionale a Messina di ben tre atleti, arrivati primi e due approdati alla fase nazionale dopo gli spareggi su oltre 150 partecipanti. Per aver conquistato un primo posto, un secondo posto, due quarti posti e un settimo posto in occasione della fase nazionale di Fontanellato, in provincia di Parma”;

9. Domenico Giacomarro: “Per aver vinto il campionato di serie D, girone H, alla guida dell’Altamura, confermando di essere un tecnico competente e vincente. Terzo campionato di Serie D vinto in carriera in tre diverse regioni: dopo Pagani in Campania e Picerno in Basilicata, il marsalese Mimmo Giacomarro ha centrato il tris in Puglia. Da annoverare, in carriera, anche delle promozioni conquistate tramite la lotteria dei play off”;

10. Bosco 1979: “Per l’annata straordinaria vissuta e culminata con la vittoria del campionato di Terza categoria, più difficile degli ultimi 10 anni. Per aver vinto a Menfi, dopo la prima sconfitta stagionale, dimostrando carattere e compattezza di squadra, conquistando i 3 punti che hanno sancito la promozione matematica in Seconda categoria”;

11. Organizzatori del Gran Galà della Pallavolo Siciliana: “Per la straordinaria iniziativa che riunirà a Marsala, in occasione di un Gran Galà, tutte le vecchie glorie che hanno reso grande la storia della pallavolo siciliana, ex atleti che hanno calcato i campi della serie A e della serie B dagli anni ‘70 agli anni ‘90”;

12. Shotokan Karate Do Club Marsala: “Per le affermazioni in Italia e all’estero di molti i ragazzi che si sono messi in evidenza dimostrando l’ottimo lavoro svolto dalla società lilibetana. Tra i più importanti risultati ottenuti, si segnalano quelli di Marco di Benedetto con le sue vittorie nel campionato italiano e negli Internazionali di Ferrara, Vito Margiotta, 23 anni, Campione Italiano 2024, Campione Europeo in Slovenia ed ora convocato ai Mondiali di ottobre 2024 a Buenos Aries, in Argentina. Convocazione anche per Aurora Biosa, di soli 16 anni, vera rivelazione della stagione in corso”;

13. Asd Marsala Gym Lab: “Per gli ottimi risultati conseguiti sia nella categoria Gold che in quella Silver di Ginnastica Artistica. In questo primo semestre dell’anno si è distinta per aver conquistato il titolo di Campionessa Regionale Gold A1 con Sofia De Filippi che nel campionato italiano Gold si proclama anche la 20a migliore ginnasta d’Italia e il titolo di Vice Campionessa Regionale Gold A2 con Asia Bernardone. Sul fronte Silver totalizza con le squadre nei Campionati regionali tre ori, tre argenti e un bronzo, mentre nei Campionati Individuali Regionali 10 ori, 8 argenti e 10 bronzi”;

14. Pallamano Marsala Under 17 ed Under 15: “Per l’ottima stagione disputata, culminata con la vittoria della Final Four regionale nella categoria under 17 e un dignitoso settimo posto nella fase nazionale. Per aver vinto la fase regionale ed essere approdata a quella nazionale con la categoria under 15. Per aver conquistato il titolo Regionale del Trofeo Coni 2024 a Catania di beach handballper il terzo anno consecutivo”;

15. Real Bambina MCM: “Per la dedizione e l’amore per il calcio. Per aver, negli anni, mantenuto unita una compagnia amatoriale che, fin da quando nacque il campo in terra battuta di “Pianto Romano”, lo scelse per la classica settimanale. Perché l’età non rappresenta un limite e non frena la passione e la voglia di indossare maglietta, calzoncini e scarpette per scendere in campo e dare un ‘calcio’ alle difficoltà che ci presenta la vita”;

16. Germaine Lecocq Marsala: “Per aver partecipato, per la prima volta, al campionato di serie B1 e ai campionati di C2 di Tennis Tavolo, ottenendo un onorevole quarto posto, di D1, conquistando un terzo posto, e vincendo il torneo di D2. Per aver partecipato, raggiungendo ottime posizioni, a vari tornei regionali e nazionali. Per l’attività svolta con la squadra disabili in carrozzina e squadra disabile classe 11 Fisdir. Per la partecipazione ai campionati mondiali che si terranno a Roma l’8 e 9 luglio con la presenza di 6.100 atleti. E, infine, per la medaglia di bronzo vinta da Federico Bellissimo ai campionati italiani di doppio under 13”;

17. Emanuel Cucchiara: “Per aver vinto il campionato europeo under 21 per la 3 volta, per essersi laureato vice Campione d’Europa con la Nazionale italiana, per il terzo posto alla NBC di Sardegna battendo 3 professionisti e per il passaggio alla categoria Nazionale”.