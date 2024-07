Nuova missione per “Gaia Blu”: al via la campagna Tunsic-Bansic 2024

03/07/2024 20:00:00

La nave oceanografica del Consiglio nazionale delle ricerche “Gaia Blu” è impegnata fino al 10 luglio nella spedizione scientifica TUNSIC-BANSIC 2024. Obiettivo: raccogliere dati utili ad analizzare la distribuzione spaziale del plancton -cioè l’insieme di microorganismi marini alla base della catena alimentare acquatica - con particolare attenzione a due specie ittiche sottoposte ad

un’intensa attività di prelievo da parte della pesca: Tonno Rosso e Acciuga Europea

La campagna, nata da un’iniziativa del Dipartimento di Scienze umane e sociali, patrimonio culturale del Cnr concentra le attività in aree considerate tra le più importanti zone di riproduzione del Tonno Rosso in tutto il Mar Mediterraneo: lo stretto di Sicilia e del Mar Ionio occidentale. Coordinata dai ricercatori Marco Torri dell’Istituto di studi sul Mediterraneo (Cnr-ISMed) e Bernardo Patti dell’Istituto per gli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Cnr-Ias), la spedizione vede anche la collaborazione di studiosi e studiose della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Cnr-Irbim) e dell’Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar); e si inserisce in un ampio coordinamento internazionale supervisionato

dall'International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (Iccat) che coinvolge anche istituzioni di ricerca da Spagna (Instituto Espanol de Oceanografia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas – CSIC) e Turchia (Cukurova University-MEDFRI), entrambe impegnate nella contemporanea raccolta di dati sulle fasi planctoniche del Tonno Rosso nel

Mediterraneo occidentale e orientale.

“Si tratta di un’iniziativa di grande importanza per la gestione delle popolazioni di Tonno Rosso e di Acciuga Europea in Mediterraneo”, spiega Marco Torri (Cnr-Ismed). “Per quanto riguarda il Tonno Rosso, grazie ad un approccio coordinato tra gruppi di ricerca internazionali, questa spedizione contribuirà a migliorare significativamente le nostre conoscenze su una delle risorse marine più preziose del nostro mare, garantendone un futuro sostenibile e a supporto delle comunità che dipendono da essa. I dati raccolti, infatti, saranno utili per stimare l'abbondanza dello stock di Tonno Rosso nell’area ionica, così da poter avere un monitoraggio efficiente della popolazione nell’area”.

Altra specie ittica sulle quali il team italiano concentra le osservazioni è l’Acciuga Europea, anch’essa sottoposta ad intenso sfruttamento da parte della pesca commerciale: “Già nel corso di precedenti campagne condotte nello Stretto di Sicilia abbiamo sviluppato un modello predittivo della biomassa della popolazione adulta di acciuga, con una positiva ricaduta sulla gestione sostenibile di questa risorsa”, aggiunge Bernardo Patti (Cnr-IAS). “Oggi, la raccolta di nuovi dati con un’infrastruttura navale all’avanguardia come “Gaia Blu” consentirà di approfondire la nostra conoscenza dei legami profondi tra un ambiente in continua evoluzione e la presenza delle specie ittiche nel nostro mare, nonché di contribuire a comprendere l’impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità ittiche mediterranee”.