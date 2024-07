Petrosino, c'è un nido di tartaruga Caretta caretta sul litorale di Biscione

04/07/2024 13:00:00

È stata accertata sul litorale di Petrosino (Biscione) la presenza di un nido di tartaruga marina Caretta caretta. A poche centinaia di metri pochi giorni prima un'altra segnalazione rilevava un tentativo di deposizione non andato a buon fine.

Il 30 giugno, a seguito di una nuova segnalazione di alcuni cittadini, il WWF e la Capitaneria di Porto di Marsala hanno attivato le consuete procedure per la messa in sicurezza dell'area dell'ovodeposizione. La presenza effettiva del nido è stata oggi confermata con grande emozione grazie all'intervento di Vincenzo Galia del WWF - Network Tartarughe, autorizzato dal Ministero per l'ispezione dei nidi.

"Quest'anno la nostra spiaggia di Biscione ha degli ospiti importanti. Rimarranno con noi circa 60 giorni ci dicono gli esperti - dichiara entusiasta il sindaco Giacomo Anastasi - Dobbiamo esserne tutti custodi. Invito tutta la cittadinanza ad avvicinarsi con attenzione e a rispettare le indicazioni. L'esemplare che ha deposto le uova qualche notte fa è molto probabilmente una delle tartarughe venute alla vita nel 1996 a poche centinaia di metri dall'attuale sito di deposizione. Un evento come questo oltre a farci gioire deve essere l'occasione per riflettere sulla salute del nostro mare e delle nostre spiagge e di quanto sia importante rispettarne gli equilibri. Un grande grazie - conclude il sindaco - ai volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea ODV per l'attento e appassionato lavoro che hanno svolto in questi giorni e per quello che faranno nelle prossime settimane. Da parte dell'amministrazione, come sempre, ci sarà la massima disponibilità e collaborazione".

Hanno attivamente partecipato alla certificazione del nido aggiuggendosi ai volontari del Wwf anche i consiglieri comunali Aldo Caradonna e Gianpaolo De Vita.