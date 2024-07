Trapani, itinerari tra arte e fede per valorizzare il patrimonio del Fondo Edifici di Culto

05/07/2024 18:00:00

La Prefettura di Trapani ha avviato un progetto di valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, realizzato in collaborazione con le Diocesi di Trapani e Mazara del Vallo, l’Archivio di Stato, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, il Museo regionale “A. Pepoli”, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani e il Conservatorio di musica di Trapani “A. Scontrino”. Il progetto, intitolato “Itinerari tra arte e fede. Alla scoperta del patrimonio Fondo Edifici di Culto”, prevede una serie di eventi culturali e musicali volti a far conoscere e apprezzare i beni ecclesiastici della zona.

Per il mese di luglio sono stati organizzati due appuntamenti principali:

Venerdì 12 luglio, ore 17.30: presso la Chiesa di San Francesco D’Assisi.

Sabato 20 luglio, ore 19.30: presso la Basilica Maria SS. Annunziata in Trapani.

Ogni evento sarà suddiviso in due momenti distinti. Il primo momento sarà dedicato alla presentazione della chiesa e dei beni culturali ecclesiastici in essa custoditi, con descrizioni architettoniche e storico-documentarie fornite dalla Soprintendenza BB.CC.AA, dal Museo regionale “A. Pepoli” e dall’Archivio di Stato. Successivamente, ci sarà un momento musicale curato dal Maestro Leonardo Nicotra, che si esibirà all’organo.

L’iniziativa non si esaurisce con gli eventi di luglio. Sono infatti in fase di programmazione ulteriori appuntamenti per il mese di agosto, che continueranno a esplorare e valorizzare il ricco patrimonio ecclesiastico della provincia di Trapani.

Questa serie di eventi rappresenta un’opportunità unica per i cittadini e i turisti di scoprire il valore storico e artistico delle chiese e degli edifici di culto della zona, attraverso un approccio che unisce l’arte, la storia e la musica.