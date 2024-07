A Selinunte si inaugura “Secondo luogo”, la mostra fotografica di Andrea Marchese

06/07/2024 07:30:00

Le sue fotografie sono state usate dalla Peroni, dalla Samsung e da Vogue. Ha girato spot pubblicitari per la Ferrari, Intesa San Paolo e Gi Group Bnl, tra Milano, Roma e Firenze.

Lui è Andrea Marchese e il 9 luglio alle 18,30 sarà al Momentum Bio Resort di Selinunte ad inaugurare la mostra fotografica intitolata “Secondo luogo”, curata da Giuseppe Maiorana. Ad organizzarla è l’Associazione Selinunte Cunta e Canta, con Belìce Epicentro della Memoria Viva e la Rete Museale e Naturale Belicina.

Sarà visibile al pubblico fino all’8 agosto, tutti i giorni, dalle 10 alle 21.

Andrea Marchese (Caltanissetta, 1984) è un artista visivo. Ha vissuto a Ferrara, Parigi, Toulouse e Roma dove ha studiato forme e tecniche dello spettacolo, vive e lavora tra Sicilia e il resto d’Europa. Nel 2016 approda a Venezia, alla Biennale di Architettura dove espone ancora le sue fotografie. Attraverso il video e la fotografia, e il sentimento dell’assurdo e del contraddittorio, costruisce una realtà intima in cui i confini logici sfumano, lasciando spazio alla visione poetica delle forme. Malinconia, immaginario, non-sense, ironia, ricerca estetica sono elementi essenziali del suo lavoro.

“Andrea Marchese in questi scatti ci fornisce la sua necessità di raccontare lo spazio limite e l’orizzonte – scrive Giuseppe Maiorana nell’introduzione alla mostra - indaga posti ‘altri’, quasi nascosti in cui si potrebbero inscenare storie cinematografiche ancora non raccontate”.