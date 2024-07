San Vito Lo Capo tra le destinazioni balneari top dell'estate 2024

09/07/2024 22:19:00

San Vito Lo Capo ha conquistato un prestigioso terzo posto nella classifica delle migliori destinazioni balneari italiane per l'estate 2024, stilata dal Panorama Turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Italiano di Jfc. Con un punteggio di 2.906, la località siciliana si posiziona dietro solo a Rimini, che guida la classifica con 2.987 punti, e Jesolo con 2.961 punti.

Riccione, famosa località romagnola, si è classificata quarta con 2.808 punti, seguita da Alghero in Sardegna con 2.520 punti, confermando le posizioni dell'anno scorso. San Vito Lo Capo non solo brilla per la sua bellezza costiera ma si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale, vincendo il titolo di località balneare più "green" con 1.112 punti, migliorando di ben 13 posizioni rispetto all'anno precedente.

Il Sindaco di San Vito Lo Capo, Dott.Francesco La Sala, ha espresso grande orgoglio per questo risultato: "Il giusto riconoscimento per San Vito Lo Capo che entra nel podio della classifica delle destinazioni balneari italiane è frutto dell'ottimo lavoro svolto in questi anni nel campo dell'accoglienza. Questi risultati indicano come la nostra città goda di un elevato grado di notorietà e soprattutto di un’alta appetibilità nei confronti del mercato interno e questo non può che renderci orgogliosi”.

A livello nazionale, la Sardegna rimane la regione più desiderata per le vacanze balneari, con il 17.6% degli italiani che preferirebbero trascorrere le loro vacanze sull'isola. Segue la Puglia, con il 14% delle preferenze, e la Sicilia con l'11.2%.