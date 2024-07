Nascono a Buseto le prime due comunità energetiche. Cosa significa

10/07/2024 20:20:00

Si è concluso l’iter amministrativo che ha portato alla costituzione, davanti al notaio Saverio Camilleri, di due Comunità Energetiche Rinnovabili “Buseto Green 1” e “Buseto Green 2” nel territorio comunale di Buseto Palizzolo. "Con immenso orgoglio ci teniamo a ribadire che siamo il primo comune in provincia di Trapani e tra i primissimi a livello regionale a costituire una comunità energetica", dichiara il sindaco Francesco Poma.



Il percorso ha avuto inizio con il finanziamento da parte della Regione Sicilia, ai sensi del bando regionale del 6 giugno 2022 dell’Assessorato Regionale dell’Energia. Adesso finalmente tutto è pronto per far partire le due comunità, grazie alle quali sono previsti benefici ambientali, sociali ed economici, come previsto dal recente Decreto “Cacer” del Ministero dell’Ambiente, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio scorso.

C’è tempo fino a giugno 2025 per richiedere l’incentivo del 40% a fondo perduto per realizzare un nuovo impianto fotovoltaico nei comuni, come Buseto, che hanno meno di 5000 abitanti.



“Siamo felici di portare a termine questo percorso, che sono certo renderà il nostro paese più sostenibile, in linea con quanto previsto dal nostro Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima”, afferma il Sindaco Francesco Poma, Presidente di entrambe le associazioni. Soddisfatto anche l’ingegnere Luca Silvestrini, responsabile Comunità Energetiche della società Exalto Energy & Innovation srl, consulente del Comune: “Abbiamo aiutato con piacere l’Amministrazione nel raggiungimento di questi obiettivi e sono certo che ci saranno altre occasioni di collaborazione, a partire dalla gestione delle comunità”.

“Creare un clima di fiducia tra i soci fondatori è stato fondamentale per mettere in comune non solo l’energia, ma anche le idee dei cittadini di questa splendida realtà a cui sono personalmente molto legata”, conclude l’Arch. Marica Lo Porto, anche lei consulente del Comune.