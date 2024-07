Tp24: primo semestre da record con 2,7 milioni di utenti e 17,1 milioni di visualizzazioni

12/07/2024 08:30:00

Tp24, il primo quotidiano online della provincia di Trapani e della Sicilia Occidentale, chiude il primo semestre del 2024 con numeri importanti. La testata giornalistica registra una crescita esponenziale, con un totale di 2,7 milioni di utenti. Le visualizzazioni complessive delle pagine raggiungono quota 17,1 milioni, a testimonianza del crescente interesse del pubblico verso l'informazione di qualità offerta da Tp24. A coronamento di questo primo semestre da record, Tp24 ha ottenuto il badge Google per i dati di crescita, un riconoscimento che attesta l'andamento positivo del sito web in termini di traffico e visibilità, con oltre 230 mila visite in un mese.

Un successo che premia l'informazione di qualità e l'innovazione. Tra le sezioni più visitate, la cronaca si conferma ancora una volta regina, catalizzando l'attenzione dei lettori con notizie sempre aggiornate e approfondite sul territorio. Un dato significativo è la crescita del Native Commerciale, che premia la scelta di puntare sul valore di Tp24 come strumento di comunicazione efficace da parte di tantissime aziende.



Ma cos'è il Native Commerciale?

Si tratta di una forma di pubblicità online che si integra perfettamente con i contenuti editoriali del sito web, offrendo all'utente un'esperienza di fruizione fluida e non invasiva. I Native Commerciale di Tp24 sono realizzati con cura e attenzione, garantendo sempre la coerenza con il contesto editoriale in cui vengono inseriti.

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2024, grazie al buon lavoro fatto dalla redazione", dichiara Maurizio Falco, responsabile commerciale di Tp24. "I dati dimostrano che Tp24 è un punto di riferimento imprescindibile per l'informazione in Sicilia Occidentale. Il nostro ufficio commerciale non si limita alla sola vendita di spazi pubblicitari, ma creiamo delle vere e proprie partnership strategiche con le aziende, offrendo loro soluzioni di comunicazione personalizzate. Siamo fiduciosi che questa crescita continuerà nei prossimi mesi, grazie al costante impegno di tutta la redazione e alla collaborazione sempre più stretta con le principali aziende del territorio".