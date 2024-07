Gradimento dei Sindaci: Giacomo Tranchida, Sindaco di Trapani, ultimo in Italia

15/07/2024 08:29:00

Oggi il quotidiano Il Sole 24 Ore ha pubblicato la sua annuale classifica sul gradimento e al popolarità dei Sindaci delle città capoluogo in Italia e dei presidenti di Regione.

Il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida è ultimo in classifica, all'80° posizione (dalla classifica vengono esclusi i Sindaci delle città dove si è votato alle ultime amministrative).

Tranchida, indicato come "centrosinistra" (in realtà la sua coalizione è molto variabile, e ha ottenuto un sostanziale aiuto anche da pezzi del centrodestra), ha un gradimento del 42% dei cittadini. L'anno scorso il dato non fu rilevato, perchè Tranchida era stato appena rieletto, con il 42,5% dei voti, al primo turno.

Il primo in classifica è il Sindaco di Parma, Guerra, con il 63% di consenso sulla sua attività. Secondo posto per Gaetano Manfredi (Napoli, 62%) mentre in terza posizione si piazza Michele De Pascale (Ravenna, 61%), in un podio tutto di centrosinistra.

Tranchida, nel suo ultimo posto, è in buona compagnia. Vicino a lui ci sono il Sindaco di Palermo, e quello di Roma.

Qui la classifica completa.

Circa le Regioni, la classifica è dominata da Fedriga (centrodestra), del Friuli-Venezia Giulia con il 68%, seguito da Bonaccini (centrosinistra) dell’Emilia-Romagna con il 67% e Zaia (centrodestra) del Veneto con il 66%. Quarti il campano De Luca (centrosinistra) e il calabrese Occhiuto (centrodestra).