Autoservizi Salemi amplia i collegamenti tra Sicilia e Puglia con MarinoBus e SAIS Autolinee

17/07/2024 09:30:00

Autoservizi Salemi, azienda leader nel settore del trasporto passeggeri, annuncia importanti novità per l'estate 2024, ampliando significativamente la collaborazione con i vettori MarinoBus e SAIS Autolinee. Grazie a questa sinergia, i collegamenti tra la Puglia e la Sicilia si arricchiranno di nuove destinazioni, offrendo ai viaggiatori un'estate all'insegna di sole, mare, cultura e divertimento.

La partnership tra Autoservizi Salemi e i due storici vettori MarinoBus e SAIS Autolinee, consentirà di potenziare l'offerta di collegamenti tra la Puglia e la Sicilia. Gli utenti avranno così la possibilità di esplorare le due regioni in maniera più agevole, visitando alcune delle località più affascinanti del nostro Paese, celebri per le loro bellezze naturali, l'enogastronomia e il patrimonio culturale.

La rete di collegamenti includerà le seguenti località in Puglia e Sicilia:

Puglia: Bari, Gioia del Colle, Molfetta, Barletta, Andria, Trani, Bisceglie, Foggia, Cerignola, S. Giovanni Rotondo, Taranto, Grottaglie, Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, Lecce, Gallipoli, Maglie.

Sicilia: Agrigento, Alcamo, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, Castelvetrano, Catania, Caltagirone, Gela, Licata, Marsala, Mazara del Vallo, Menfi, Messina, Milazzo, Montallegro, Palermo, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Ribera, Sant’Agata di Militello, Sciacca, Siculiana, Termini Imerese, Tindari, Trapani.

Oltre a queste mete, i nuovi collegamenti includeranno anche Nova Siri (MT) in Basilicata e Villa San Giovanni (RC) in Calabria, tappe strategiche lungo il percorso.

I passeggeri che sceglieranno le tratte tra la Puglia e la Sicilia potranno beneficiare di mezzi estremamente confortevoli, spaziosi e sicuri, con collegamenti quotidiani a tariffe competitive a partire da €29. Inoltre, saranno disponibili numerose promozioni per viaggi di gruppo o per l'acquisto contestuale di biglietti di andata e ritorno. Particolari sconti saranno riservati ai bambini fino agli 11 anni, rendendo i viaggi in famiglia ancora più convenienti.

A partire da luglio 2024, una significativa novità arricchirà ulteriormente l'offerta di Autoservizi Salemi: i nuovi collegamenti in coincidenza con i servizi di MarinoBus permetteranno ai viaggiatori siciliani di raggiungere numerose nuove destinazioni in tutta Italia. Tra queste, figurano Altamura, Bergamo, Bologna, Brescia, Candela, Canosa, Chieti, Firenze, Giulianova, Gravina, Grottaminarda, L’Aquila, La Spezia, Lacedonia, Lucca, Mantova, Massa, Matera, Milano, Minervino, Modena, Montecatini Terme, Napoli Capodichino, Napoli, Parma, Pescara, Peschiera del Garda, Pisa, Poggiorsini, Policoro, Prato, Rimini, San Severo, Scanzano, Siena, Teramo, Torino, Vasto, Verona.

I biglietti sono acquistabili online su www.autoservizisalemi.it tramite l’app gratuita Salemi disponibile su Android e iOS, telefonicamente al numero 0923981120 o di persona presso le varie biglietterie autorizzate Autoservizi Salemi; O, ancora, tramite i canali abituali di vendita di MarinoBus e SAIS Autolinee.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)