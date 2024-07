La Lazio è irraggiungibile, Trapani battuto 3-1

18/07/2024 19:59:00

Vince la Lazio, ma per il Trapani poco conta, perché come prima sgambatura l'allenatore Alfio Torrisi può certamente dirsi contento, considerato che i granata sono scesi in campo con appena tre giorni di preparazione.

La prima amichevole del nuovo Trapani si è conclusa con una sconfitta per 3-1 contro la Lazio, ma i granata non hanno sfigurato al cospetto di una delle migliori formazioni della serie A e che quest'anno sarà impegnata su tre fronti, Europa compresa.

La Lazio ha sbloccato il punteggio al 16' con Castellanos su calcio di rigore, concesso dall'arbitro per un fallo di mano in area di Carraro e poco dopo è arrivato il raddoppio sempre con Castellanos. Al 20', infatti, l'attaccante impatta il pallone di testa infilando Seculin.

Il Trapani ha accorciato al 30' con Kragl in contropiede e sul 2-1 si è chiuso il primo tempo, mentre la rete del definitivo 3-1 è stata messa a segno nella ripresa da Noslin con un pallonetto negli ultimi minuti di gioco.

L'allenatore Torrisi ha schierato i suoi con il 4-3-3, con Seculin in porta e, in difesa, Ciotti e Celiento sulle fasce e con Sabatino e Bolcano al centro. A centrocampo i prescelti sono stati Karic, Carraro e Balla, mentre, in attacco, Kragl, Zuppel e Fall.

Tanti i cambi, invece, all'inizio del secondo tempo con Ujkai che ha preso il posto di Seculin, mentre, in difesa, c'erano Pino e Martina sulle fasce con Gelli e Benassai al centro.

Ciotti è stato l'unico a giocare anche nella ripresa, ma spostato a centrocampo, anche se a metà frazione ha ceduto il posto a Guerriero, mentre, a completare la linea c'erano Crimi e Mastrantonio.

In avanti, infine, il tridente era composto da Marsico, Udoh e Muscas.