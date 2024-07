Acqua, di male in peggio: 18 Comuni all'asciutto per i lavori dell'Enel

18/07/2024 17:28:00

Prima le perdite, poi la siccità, quindi l'acqua razionata e adesso lo stop per via della sospensione dell'energia elettrica al potabilizzatore di Sambuca di Sicilia.

La crisi idrica non accenna a diminuire, anzi, peggiora tanto che 18 Comuni, 16 del Trapanese e 2 dell'Agrigentino, per oltre un giorno non riceveranno acqua dall'acquedotto di Siciliacque.

A restare a secco dalle 7 di venerdì 19 luglio saranno Montevago e Santa Margherita Belice nell'Agrigentino e Santa Ninfa, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Trapani, Paceco, Erice, il carcere di Trapani, Valderice, Custonaci, Buseto Palizolo, Castellammare e Alcamo nel Trapanese.

L'Enel ha previsto dei lavori di manutenzione e pertanto non verrà fornita energia elettrica alla centrale di sollevamento della Diga Garcia e all'impianto di potabilizzazione.

Contemporaneamente Siciliacque assicurerà altri interventi: lungo l'adduttore Garcia e Badia a Sambuca di Sicilia, a Garcia ed a Costiere, a Contessa Entellina, nel Palermitano, e lungo l'acquedotto Nubia, a Ummari e Segesta, nel Trapanese.

Ultimati questi interventi, l'acqua tornerà ad essere erogata regolarmente, attraverso il seguente cronoprogramma:

Montevago, Sana Margherita Belice, Santa Ninfa, Gibellina, Salemi, Vita, Calatafimi entro le 9 del 20 luglio;

Partanna, Poggioreale, Salaparuta entro le 11 del 20 luglio;

Trapani, Paceco, Erice, carcere di Trapani, entro le 12 del 20 luglio;

Valderice, Custonaci, Buseto Palizzolo entro le 13 del 20 luglio;

Castellammare del Golfo entro le 14 del 20 luglio;

Alcamo entro le 15 del 20 luglio