Il musicista marsalese Fabrizio D’Angelo suona con gli Audio 2

18/07/2024 19:30:00

Un’altra importante collaborazione per il 52enne musicista marsalese Fabrizio D’Angelo, pianista e polistrumentista. Sabato sera, infatti, suonerà con gli “Audio2” (ricordate il brano cult “Alle venti”?) nella serata conclusiva del “Marettimo italian film fest”. Quella di D’Angelo è una lunga carriera nel mondo della musica e tra diversi gruppi in tutta la Sicilia, ma vanta anche collaborazioni prestigiose come quella con Phil Palmer (per la realizzazione di un video musicale) e Irene Grandi. Adesso, D’Angelo è stato ingaggiato dagli Audio2 per questa prima tappa a Marettimo. “Una collaborazione che mi onora – afferma il musicista marsalese – e che mi

consentirà di suonare con due artisti della musica italiana e insieme a una band davvero eccezionale. Voglio personalmente ringraziare l’amico e maestro Antonio Fierro e Annamaria Sardina”.

Con D’Angelo, Gianni Donzelli e Vincenzo Leomporro ci saranno Luca Esposito (batteria) e Vincenzo Palumbo (chitarra). In scaletta per il concerto di Marettimo anche i brani “Acqua e sale” (canzone nota per essere stata interpretata da Mina), “Io ho te” e “Neve”.