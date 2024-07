Trapani, nuovo arrivo a centrocampo: ecco Marino

22/07/2024 17:26:00

Un nuovo arrivo al Trapani che perfeziona l’ingaggio del centrocampista Andrea Marino, 23 anni, che arriva da svincolato dopo aver concluso la sua esperienza al Foggia dove, nella passata stagione, ha collezionato 22 presenze mettendo a segno un gol.

Marino è cresciuto nel settore giovanile della Salernitana passando poi al Rieti nel 2019/20, transitando alla Lazio a metà di quella stagione quando è inserito nella Primavera. Resta in biancoceleste anche nella stagione successiva, passando, quindi, al Piacenza, in serie C prima di fare ritorno, di nuovo, alla Lazio sempre con la Primavera e trasferirsi, quindi, alla Fidelis Andria.

“Sono davvero orgoglioso di avere l’opportunità di indossare la maglia del Trapani – ha affermato Andrea Marino dopo la firma con i granata -. Non vedo l'ora di scendere in campo per ricambiare la fiducia che è stata posta in me. Ho accettato subito con grande entusiasmo questa proposta, e nonostante ci fossero altre piazze importanti che mi avevano cercato, quando il mio agente mi ha parlato di Trapani non ho esitato un attimo nel venire qui”.