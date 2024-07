Cimitero di Marsala: ancora problemi e lamentele. E c'è chi entra in scooter ... 

22/07/2024 06:00:00

Un lettore del nostro giornale, Tp24, ha scritto una lettera per denunciare le condizioni di degrado in cui versa il luogo di sepoltura.

"Volevo segnalarvi che questa mattina mi sono recato al cimitero per visitare i cari defunti," scrive il lettore. "Credimi, zanzare e blatte ovunque, per non parlare del verde incolto e delle erbacce alte. Uno schifo! La gente sembrava impazzita, si schiaffeggiava da sola per le zanzare in viso. Nemmeno 20 minuti e sono dovuto scappare anch'io."

Non è la prima volta che gli utenti del cimitero di Marsala si lamentano delle condizioni igienico-sanitarie precarie. Già in passato, erano state sollevate critiche per la presenza di insetti, rifiuti e erbacce alte.

Le lamentele degli utenti sono comprensibili. Il cimitero è un luogo di dolore e raccoglimento, dove le persone si recano per ricordare i propri cari. È importante che sia un luogo pulito e decoroso, dove i cittadini possano vivere in serenità il proprio dolore.

E c'è anche chi entra in scooter, come si vede in questa immagine: un signore per andare a trovare il proprio defunto è entrato all’interno del cimitero con il proprio scooter. "Io penso - ci scrive Simone - che sia per rispetto dei defunti che delle persone che si trovano al cimitero, non sia una cosa normale".

L'amministrazione comunale è invitata a prendere atto delle critiche degli utenti e ad intervenire per risolvere i problemi del cimitero di Marsala. È necessario provvedere alla disinfestazione, alla pulizia delle aree verdi e alla manutenzione regolare del luogo.

Tp24 continuerà a seguire la vicenda e a dare voce alle lamentele degli utenti. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale prenda sul serio i problemi del cimitero di Marsala e intervenga per risolverli al più presto.

Invitiamo tutti i cittadini a contattarci per segnalare qualsiasi problema o disagio che riscontrano nella propria città. Potete scriverci a redazione@tp24.it, alla nostra pagina Facebook o alla nostra linea Whatsapp: +39 327 531 0156.