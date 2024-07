Marsala, quei paletti pericolosissimi (e illegali) conficcati nel mare di San Teodoro

22/07/2024 11:15:00

Paletti di ferro conficcati in acqua per far ormeggiare le barche, illegalmente, e molto pericolosi. Si trovano nei pressi di una spiaggetta a San Teodoro, a Marsala. Una zona molto frequentata da turisti per la sua bellezza. E proprio un turista segnala a Tp24 la presenza di questi paletti definendola una "incresciosa situazione di pericolo e di inciviltà".

Ecco la segnalazione.



"Nel mare antistante questa piccola spiaggetta, un'insenatura naturale come fosse un piccolo paradiso, sono presenti dei paletti in ferro, totalmente arrugginiti, "collocati" in acqua per ormeggiare le barche. Mi chiedo se sia lecito tenere questi paletti completamente arrugginiti e, quindi ,pericolosissimi in un'insenatura naturale, frequentata soprattutto da bambini. Tra l'altro come ho potuto vedere, la barca ormeggiata che si vede nella foto, è legata sia ad uno dei paletti che fuoriescono dal mare che ad un cosiddetto "corpo morto", posto sotto il livello dell'acqua, che presenta una punta in ferro completamente arrugginita e che è facile calpestare e rimanervi feriti, essendo coperta da alghe.

Non parliamo poi della discarica di pneumatici che come rilevato dalle foto nessuno pensa di rimuovere.

Come sei non bastasse, sempre come si vede dalle foto, ci sono "persone" che, anziché utilizzare gli apposi approdi autorizzati, scendono sulla piattaforma rocciosa con i loro SUV e relativi carrelli per mettere in acqua i loro natanti, grazie a delle colate di cemento realizzate a mo' di scivolo sulla stessa piattaforma rocciosa deturpando un bene naturale e prettamente demaniale. Ed appena in acqua, non più alta di mezzo metro, nonostante la presenza di bagnanti, il natante navigava tranquillamente a motore! Anche questo è legale?

È quanto si chiedevano diversi turisti presenti domenica, tra cui una coppia di svizzeri, dicendo appunto che non è giusto deturpare una bellezza paesaggistica donataci dalla natura!

Come è mai possibile che un angolo di paradiso, di fronte alle isole Egadi, sia lasciato al totale abbandono e all'incuria degli incivili senza che la Capitaneria di Porto o Vigili urbani, intervenga al fine di evitare incidenti ed illiceità?".

