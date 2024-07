I fatti del 22 Luglio: la resa di Biden, Meloni avverte gli alleati, giornalista aggredito 

22/07/2024 07:21:00

E' il 22 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Alle 18.46 di ieri (ora italiana) Joe Biden si è ritirato dalla corsa alla Casa Bianca. Lo ha fatto con una lettera su X. A fargli fare un passo indietro sarebbero stati i sondaggi. Subito dopo, con un altro post, ha dato il suo endorsement alla sua vice Kamala Harris, atto che però non è vincolante. Alcuni dem preferirebbero delle mini primarie per evitare una convention aperta. Trump, che nonostante l’orecchio fasciato, ha perso le prime pagine dei giornali, minaccia già le vie legali

• Giorgia Meloni ammonisce gli alleati di governo: se non smettono di litigare, a settembre si va alla verifica

• A Torino un giornalista della Stampa è stato aggredito da militanti di Casa Pound. La premier condanna l’episodio. Le opposizioni chiedono al governo di sciogliere i gruppi neofascisti

• Una proposta di legge del Carroccio prevede multe fino a 5mila euro per chi usa i termini ‘sindaca’, ‘questora’ e simili declinazioni al femminile di nomi tradizionalmente maschili

• Ancora qualche disagio legato al guasto informatico che ha paralizzato milioni di computer in tutto il mondo. Il settore più colpito, quello dei trasporti, si è avviato alla normalità

• A Malpensa un taxista ha preso a bastonate l’autista di una vettura Ncc

• Un uomo di 38 anni, Gabriele Zolezzi, è morto inghiottito dalle sabbie mobili di un lago artificiale creato un secolo fa nell’entroterra del Tigullio. Molti cartelli di divieto di balneazione avvertivano del pericolo

• Dopo il lancio di un missile su Tel Aviv, e la reazione del governo Netanyahu, i ribelli Houti dallo Yemen minacciano nuovi attacchi a Israele e alle navi in transito nel Mar Rosso

• Con un’ultima strepitosa tappa Tadej Pogačar ha vinto da dominatore il Tour de France

• L’infermiere calabrese Antonio De Pace, 32 anni - condannato per l’omicidio della fidanzata, la studentessa Lorena Quaranta, di 27 - ha scampato una condanna all’ergastolo. Per la Cassazione, avrebbe agito sotto stress da Covid: meriterebbe le attenuanti generiche

• Sempre in tema di pandemia, anche quest’estate si assiste a un picco della malattia, ma le sue caratteristiche di scarsa aggressività tranquillizano gli esperti

• Ciinque persone sono rimaste ferite durante una violenta rissa scoppiata nelle prime ore di domenica davanti a una discoteca a Lonato del Garda

• Un pakistano di 24 anni è stato arrestato nel Mantovano per aver assalito e cercato di violentare una donna di 55 anni. A interrompere lo stupro sono ste due guardie notturne che hanno dato l’allarme

• Al Gp di Ungheria si è imposto Max Piastri su McLaren, che ha battuto il compagno di scuderia e leader del campionato mondiale di F1, Max Verstappen





• Matteo Berrettini ha dominato il torneo di Gstaad: in meno di 58 minuti ha avuo ragione del francese Quentin Halys

• È scomparso a 76 anni Giuseppe Consolo, giurista e parlamentare di Alleanza Nazionale

• Addio anche al regista Salvatore Piscicelli, autore di Immacolata e concetta- L’altra gelosia, e al giornalista Giorgio Vecchiato

Titoli

Corriere della Sera: Addio di Biden: votate Harris

la Repubblica: Addio alla Casa Bianca

La Stampa: Io, aggredito a Torino da CasaPound

Il Sole 24 Ore: Crescita record/ delle liti fiscali: +35% / nei primi sei mesi

Il Messaggero: Biden si ritira/ «Sostegno a Kamala»

Il Giornale: Biden si arrende

Leggo: La resa di Biden: «Mi ritiro»

Qn: Ora la Lega riapre il fronte pensioni

Il Fatto: Biden si arrende: tutti i nomi/ della Guerra di Successione

Libero: Biden è andato

La Verità: Fuori dai biden

Il Mattino: Biden, il grande ritiro

il Quotidiano del Sud: La resadi Biden: mi ritiro

Domani: Biden abbandona la corsa elettorale/ Harris in pole per sfidare Trump