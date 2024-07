Trapani, al Teatro Di Stefano torna Alfredo Stillo con "Il flauto magico" 

22/07/2024 02:45:00

Dopo il felice esito del Rigoletto dello scorso 4 maggio, Alfredo Stillo torna in Sicilia con uno dei titoli mozartiani più amati – Die Zauberflöte – per il cartellone lirico del Luglio Musicale Trapanese, come di consueto ospitato dal Teatro Giuseppe Di Stefano a Trapani. Il 24 e il 26 luglio alle 21 si leverà il sipario su questa nuova produzione che vede Alfredo Stillo sul podio dell’Orchestra e coro dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, mentre regia, scene e costumi sono curati da Maria Paola Viano e Fabio Modica preparerà il coro.

Per Stillo l’occasione è un gradito ritorno all’ultimo Singspiel di Mozart, già ampiamente affrontata nel 2023 nel corso delle oltre cento repliche di Flauto Magico. Il suono della pace, titolo protagonista della XXVII edizione di Opera Domani a firma di Opera Education–As.Li.Co. Dopo la lunga e felice esperienza, Alfredo Stillo torna a confrontarsi con la partitura nella sua interezza (sebbene saranno rispettati i tagli di tradizione nei recitativi), occupandosi sia della concertazione sia della direzione nelle due serate proposte in calendario che coincidono con il suo rientro in Italia dopo un intenso periodo in Germania presso l’Aalto Musiktheater di Essen. In questa occasione è chiamato a guidare un cast internazionale le cui prime parti sono le voci dei giovani vincitori del XIX Concorso Internazionale “Giuseppe Di Stefano”: Samuele Di Leo (Tamino), Jessica Ricci (Pamina), Anastasiia Petrova (Regina della Notte), Antonino Arcilesi (Sarastro), William Hernandez (Papageno) e Dioklea Hoxha (Papagena). Il gruppo dei solisti è completato da Flavio D’Ambra (Monostatos), Caterina Trevisan, Luisa Maria Bertoli e Marta Di Stefano (Tre Dame), Alessandra Piro, Angela Genovese e Clarissa Domenica Di Lorenzo (Tre Fanciulli), Mariano Orozco (Oratore degli iniziati e Secondo Armigero), Liu Hengzhi (Primo Sacerdote e Primo Armigero) e David Costa Garcia (Secondo Sacerdote).

La Zauberflöte, proposta per la prima volta sul proscenio di Villa Margherita, conferma la forma mentis dell’Ente Luglio Musicale Trapanese: rappresentazioni di grandi titoli affiancate da una programmazione estremamente varia, che va dalla musica sacra – quest’anno anche la Petite Messe Solennelle di Rossini – a quella sinfonica. e cameristica.

Alfredo Stillo a tal proposito, ha dichiarato: «Sono felice di tornare a dirigere questa partitura, questa volta in lingua originale e nella sua versione integrale, con un cast giovane e brillante, una regia molto particolare e assolutamente coinvolgente; per quanto riguarda la parte musicale ho cercato di dare come sempre una mia lettura pur rispettando la prassi ma con qualche elemento di novità. Ringrazio il Direttore artistico, il Maestro Roccaro, per avermi invitato a dirigere in questo particolare e per certi versi unico, Teatro di Tradizione italiano, ‘en plein air’».

I biglietti sono acquistabili fino a un’ora prima dello spettacolo al botteghino di Villa Margherita (Viale Margherita 1), aperto il lunedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; il martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e sabato dalle 9:00 alle 12:00. Per le prenotazioni rivolgersi al numero +39.0923.29290 o all’indirizzo e-mail botteghino@lugliomusicale.it.