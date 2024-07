Donna morta in centro a Castelvetrano

22/07/2024 15:00:00

E’ morta dopo un volo di circa 30 metri. Questa mattina intorno alle 9,30, una donna è caduta dalla tromba delle scale dell’ultimo piano del palazzo condominiale più alto della città, in via Garibaldi.

Di un’età apparente tra i 40 e 50 anni, non abitava però in quel condominio e l’ipotesi è quella del gesto volontario

Avrebbe raggiunto l’ultimo piano a piedi, salutando una condomina che stava appena rientrando a casa in uno dei primi piani. Poi il tonfo prolungato, causato probabilmente dai ripetuti rimbalzi sulle ringhiere corrimano. Chi ha incrociato la sua salita a piedi la descrive come una donna alta e robusta, che ha salutato con un timido buongiorno e gli occhi sbarrati.

Un sandalo è rimasto al terzo piano e gli occhiali al piano terreno, tra il corpo e l’ascensore.

Sul posto i carabinieri di Castelvetrano che hanno visionato le immagini delle video camere di sorveglianza, installate nello stabile. Al momento in cui scriviamo, l’identità della donna non è stata ancora diffusa ed è difficile dire, al di là della notevole altezza del palazzo di via Garibaldi, perché abbia scelto proprio quello.