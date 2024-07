Mazara. L'assessore che esalta il lavoro "con 40 gradi". Ma è vietato...

22/07/2024 09:00:00

In Sicilia c'è un'ordinanza che vieta di lavorare nelle ore calde della giornata. Serve per tutelare operai, agricoltori, e quanti fanno un lavoro usurante e all'aperto in estate con temperature che possono portare a malori e incidenti sul lavoro.

A quanto pare, però, a Mazara del Vallo, questa ordinanza non vale. Anzi, ci si vanta di lavorare anche sotto il sole cocente, con gran rischio per i lavoratori. Se poi a vantarsi è l'assessore ai lavori pubblici allora l'assurdo è servito.

Così, infatti, Vito Bilardello, assessore della giunta Quinci, nella deriva social che ormai hanno preso i politici, posta un video dei lavori in corso per la realizzazione della piscina comunale a Mazara. Con tanto di commento con cuoricini ed emoji:

Anche oggi con oltre 40 gradi 🌞si lavora incessantemente per consegnare il più presto possibile la prima PISCINA 🏊‍♀️ Comunale Semi Olimpionica alla nostra comunità!❤️❤️❤️💪💪💪

#vivalosport







Billardello esalta così il lavoro degli operai nonostante le temperature altissime che sono un pericolo per i lavoratori. Lavoratori che, in base all'ordinanza del presidente della Regione Renato Schifani, nelle ore calde, dalle 12.30 alle 16, dovrebbero stare a riposo. Un'ordinanza che è stata accolta con favore anche dai sindacati. Si parla tanto di rispetto del lavoro, di tutela dei lavoratori, poi però l'esempio non viene dato da chi ricopre cariche pubbliche.