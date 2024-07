La scuola "Pappalardo" di Castelvetrano ha ospitato la “Merano Pop Symphony Orchestra”

22/07/2024 00:45:00

Giovedì 18 luglio per la prima volta l’Aula Magna del plesso “Vito Pappalardo” di Castelvetrano ha ospitato la prestigiosa “Merano Pop Symphony Orchestra”, apprezzata realtà del Trentino Alto Adige, per le sue prove sotto la direzione orchestrale del M° Roberto Federico.



La prova orchestrale ha anticipato il concerto del 19/07/2024 presso il Parco Archeologico di Selinunte, evento organizzato dall’Associazione “MusicArt Culture” di Castelvetrano rappresentata dalla cantautrice castelvetranese Francesca Impallari ed ha avuto la compartecipazione del parco archeologico di Selinunte. Il concerto, che per tale iniziativa ha evidenziato anche il decennale della fondazione della Merano Pop Symphony Orchestra, rientra nell’ambito del circuito di solidarietà “Progetti del cuore” che per l’occasione ha sostenuto il reparto di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo grazie anche al sostegno del mondo dell’associazionismo e dei club service.



Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone, ha espresso da subito il consenso a partecipare al progetto mettendo a disposizione la strumentazione ed i locali del plesso “V. Pappalardo” che già dal 1992 è stata autorizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione come scuola media ad indirizzo musicale, per confermare il ruolo dell’istituto nel rispondere alle richieste del territorio per iniziative in favore di tutta la comunità.