L'Etna erutta. I voli di Catania dirottati a Trapani Birgi

23/07/2024 11:47:00

SAC, società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.



Con cancellazioni e/o dirottamenti su altri scali. "Pertanto, i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di contattare la compagnia aerea per avere maggiori informazioni" si legge in una nota.

Anche all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi sono in corso dirottamenti. Airgest, società di gestione dello scalo, per voce del suo presidente Salvatore Ombra fa sapere che "è già atterrato il Ryanair da Trieste, sono in arrivo anche il Verona, Roma, Pisa, Malpensa, Londra ed Eindhoven. In arrivo anche il Madrid di Iberia. Assicureremo il massimo dei servizi possibili per alleviare i disagi ai passeggeri dirottati".