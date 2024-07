Marsala, kite veleggiano pericolosamente fino alla spiaggetta di Villa Genna

23/07/2024 10:01:00

Alcuni kitesurfer veleggiano fino alla spiaggetta vicina a "Villa Genna", creando un pericolo per se stessi e per i bagnanti, tra l'altro, la spiaggia è frequentata da famiglie con bambini. Da alcune settimane si discute di kite e Stagnone e di regole che non vengono rispettate (ne parliamo qui).

Il video che si può vedere qui sotto dimostra come ci siano pochi controlli e che coloro che praticano il kitesurf non rispettano la regola secondo la quale, devono entrare nello specchio acqueo utilizzando uno specifico corridoio di lancio e anche di uscita, delimitato da boe e che possono iniziare a veleggiare con il loro kite, partendo da una distanza minima dalla battigia di duecento metri.

Regola fondamentale per la sicurezza sia degli stessi sportivi che praticano l'attività sia per gli altri bagnanti. Il video, però, dimostra tutt'altro e che non si tiene conto delle regole di sicurezza.