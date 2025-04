Fridays for Future, anche Trapani sciopera per il clima

09/04/2025 13:35:00

Il movimento giovanile per il clima, Fridays for Future, è di nuovo attivo anche a Trapani e scenderà nelle piazze di tutto il mondo in occasione dello sciopero globale per il clima dell’11 Aprile. A Trapani l’appuntamento è alle 9:30 presso Piazza Vittorio da dove partirà un corteo che passerà per le vie del centro per chiedere giustizia sociale e climatica e dire un “NO” deciso contro tutte le guerre.

Questo l'appello di Fridays for Future Trapani per lo sciopero dell'11 aprile.

In Sicilia vediamo già alcuni degli effetti della crisi climatica come le ondate di calore, la siccità e alluvioni. Noi giovani siamo consapevoli che le azioni di oggi condizioneranno il nostro futuro e che eÌ€ cruciale piuÌ€ che mai agire con coerenza e consapevolezza. L’11 aprile si pone come giorno simbolico di unione e fronte comune per essere consequenziali con i continui allarmi che ci arrivano dalla natura e fare del nostro meglio per garantire alle generazioni del domani un futuro sostenibile e pacifico.

A livello nazionale, il movimento dichiara che è in corso l'instaurazione di una economia di guerra nella quale parte delle industrie dannose si convertono in industria bellica spostando le risorse economiche dalla riconversione ecologica e alimentando le guerre e l'estrattivismo di risorse dai territori, di cui un esempio sono gli interessi fossili nel genocidio a Gaza. Di fronte a ciò, la gestione dei territori e delle città diventa securitaria: il dissenso viene represso affidando le città a interessi privati e portando avanti la guerra del cemento che aumenta l'impatto degli eventi climatici estremi come le alluvioni.

Per questo chiede di realizzare pienamente la riconversione ecologica attraverso la creazione di posti di lavoro nei settori socialmente e ambientalmente utili, come da tempo e dal basso provano a fare gli ex operai della ex GKN, con una pianificazione dal basso che parta dalla raccolta dei reali bisogni presenti nelle città e territori e fermando la repressione di chi manifesta e la cementificazione delle nostre città.

A Trapani, la manifestazione che nasce dalle scuole è supportata da Mare Vivo, Plastic Free, Arcigay, Interact Trapani-Erice, Interact Trapani-Birgi-Mozia e da Muschio Ribelle. Quest’ultimo gruppo porterà al Libero Consorzio di Trapani la sua richiesta sui Beni Comuni e di trasparenza rispetto al futuro della Funtanazza, un edificio del Libero Consorzio nella Riserva Bosco d’Alcamo che questa estate è stato un presidio anti-incendio dal basso e che ora potrebbe essere stato adocchiato dalle famiglie mafiose Alcamesi.

Fridays for Future Trapani invita tutta la cittadinanza a manifestare e scendere in piazza per la giustizia climatica e sociale, per ogni decimo di grado in meno, per una pace giusta, costruita dalla democrazia.

Chi vuole la pace, prepari la vita.