A Trapani si presenta il libro "La valutazione psicologica secondo una cornice gestaltica integrata"

23/07/2024 08:29:00

È appena uscito, per i tipi della QED edizioni, il volume "La valutazione psicologica secondo una cornice gestaltica integrata. Gli strumenti principali dell’assessment clinico", scritto da Viviana Catania. Si tratta della terza pubblicazione del ramo editoriale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata.

Il volume sarà presentato il 25 luglio alle 18:30 presso la sede della Scuola di Specializzazione, in via Osorio 24 a Trapani. All'evento, oltre all’autrice, interverranno la direttrice della SiPGI, dott.ssa Elena Gigante, il responsabile U.O. Psicologia Clinica e di Comunità dell’ASP di Trapani, dott. Michele Schifano, il direttore del Servizio di Psicologia dell’ASP di Trapani, dott. Giuseppe Giacalone, e il direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASP di Trapani, dott. Gaetano Vivona. L’evento avrà il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, dell’Ordine dei Medici e dell’ASP.

L’opera nasce da un accordo tra la dottoressa Elena Gigante, direttrice dell’Istituto, e la casa editrice QED, che permette alla Scuola di Specializzazione di avere un proprio calendario editoriale. La tipologia delle pubblicazioni è prevalentemente saggistica e riguarda i temi di ricerca dell’Istituto. Non si escludono contributi di narrativa attinenti alle discipline di ricerca della Scuola.

Sinossi - Il testo fornisce linee guida per impostare una cornice psicodiagnostica secondo una prospettiva Gestaltica Integrata, descrivendo l'assessment integrato attraverso la definizione delle fasi del percorso di valutazione psicologica e il trattamento dei principali strumenti psicologici. Propone anche un approccio pratico alla diagnosi in età evolutiva, al funzionamento della personalità e alla valutazione delle funzioni cognitive, facilitato dall'analisi di casi clinici.

Profilo dell'Autrice - Viviana Catania, laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha svolto uno stage in California presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Santa Barbara. Ha conseguito un PhD in Psicologia Clinica presso l’Università del Salento con una tesi sulle diverse forme di gelosia e ha frequentato la scuola di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt. Attualmente è Dirigente Psicologo presso l’ASP di Trapani e si occupa di psicoterapia, psicodiagnosi e valutazioni psicologiche e neuropsicologiche, oltre a formazione, valutazione e selezione del personale.