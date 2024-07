Torna alla Grotta Mangiapane di Custonaci Un Borgo di Libri ed Autori-Letture sotto le stelle

23/07/2024 09:11:00

Torna presso la Grotta Mangiapane a Custonaci (Tp) la rassegna letteraria «Un borgo di Libri ed Autori - Letture sotto le stelle»,

giunta quest’anno alla sua sesta edizione, promossa dal «Centro Studi Dino Grammatico» e che ha per curatrice Valentina Pipitone.

Il festival, organizzato sotto gli auspici del «Centro per il Libro e la Lettura» è patrocinato, fra gli altri dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

La rassegna letteraria, che aderisce alla rete dei festival della provincia di Trapani, prevede quattro serate, con inizio alle 21,30: si comincia il 25 luglio con Aurora Tamigio, che presenterà “Il cognome delle donne”; il 1° agosto è la volta di Gaspare Grammatico con “Le spine del ficodindia”; il 16 agosto, sarà ospite Simona Lo Iacono con il suo libro “Virdimura” e infine, il 21 agosto, la rassegna si concluderà con la presentazione di “Ladro di origami” di Sara Purpura.

La rassegna letteraria è stata riconosciuta, fin dagli esordi, come un evento culturale di elevata caratura in quanto capace di mobilitare autori, imprenditori territoriali in qualità di sponsor dell’evento e spettatori, oltremodo numerosi, provenienti dall’intero hinterland. Elemento di spicco dell’ evento letterario è il suggestivo luogo nel quale si svolge fin dalla sua prima edizione, ossia la sede dell’«Associazione Museo Vivente» (ente organizzatore del celebre «Presepe Vivente di Custonaci» e stabilmente inserito nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico della Regione Siciliana. Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all’interno della Grotta Mangiapane in Scurati. Le attigue «grotte Mangiapane» (oggi sotto la competenza del «Parco archeologico di Segesta») sono, infatti, luogo di straordinario interesse storico e paleontologico nonché uno dei luoghi più suggestivi per la ricchezza paesaggistica e architettonica. Si tratta di tratta di un vero e proprio teatro naturale a cielo aperto che colpisce ed entusiasma il copioso pubblico e gli autori che negli anni hanno gioito nel presentare le loro opere in un luogo così caratteristico.

Ogni edizione della rassegna si è inoltre caratterizzata per la qualità dell’aspetto eno-gastronomico che è stato protagonista della parte finale di ogni serata. Autori e spettatori hanno, infatti, avuto la possibilità di congedarsi, alla fine di ogni presentazione, dialogando e nel contempo assaggiando vari prodotti tipici della tradizione eno-gastronomica siciliana.

La rassegna letteraria «Un borgo di Libri ed Autori - Letture sotto le stelle» ha il suo fulcro nell’elemento libro ma intende, al contempo, promuovere le ricchezze territoriali e patrimoniali della nostra terra mettendo in moto l’intero comparto turistico della cittadina.

Giunta ormai alla sua sesta edizione, la rassegna letteraria è ormai una realtà conosciuta ed è divenuta, negli anni, una tappa necessaria per coloro che trascorrono la propria estate nel trapanese ma anche elemento di interesse i turisti che si trovano nel luogo e che ne riconoscono il calibro. Punto focale della rassegna è stata la valorizzazione della cultura e dell’identità della nostra Isola che è, per antonomasia, la culla delle civiltà del Mediterraneo.