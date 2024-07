 Petrosino: avviato il progetto “(E)state Sicuri con Croce Rossa!"

23/07/2024 21:35:00

È attivo sulle spiagge di Petrosino, dal 15 luglio scorso, il progetto “(E)state Sicuri con Croce Rossa!” dell’associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Marsala, patrocinato dal Comune di Petrosino per promuovere la salute e l’informazione dei bagnanti di Petrosino.

Il progetto prevede la dislocazione di un presidio fisso di primo soccorso in piazza Biscione presso l’Oasi Zone e un presidio mobile sulle spiagge di Torrazza e Sibiliana con personale altamente specializzato e con la presenza di un defibrillatore, a cui i fruitori delle spiagge possono fare riferimento per piccole prestazioni sanitarie di prima emergenza ed informazioni mediche, con i seguenti orari: Sabato 15:00-19:00; Domenica 09:00-13:00/15:00-19:00

“Il progetto “(E)state Sicuri con Croce Rossa!” in collaborazione con l’associazione Croce Rossa Italiana - Comitato di Marsala rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza e il benessere dei nostri cittadini e i turisti durante la stagione estiva - dichiara il Sindaco Anastasi - Le postazioni di soccorso dislocate sulle aree balneari di Petrosino, offriranno un supporto sanitario di prima emergenza e informazioni mediche utili per la prevenzione. Questa iniziativa contribuirà a rendere le nostre spiagge luoghi ancora più sicuri e accoglienti per tutti. La sicurezza e la salute di ognuno di noi sono una priorità e con il contributo di Croce Rossa Italiana potremo vivere un’estate serena e protetta. Pertanto, il mio più sentito ringraziamento va ai volontari altamente specializzati del comitato CRI di Marsala - conclude il sindaco Anastasi”. Il supporto sanitario sulle spiagge si protrarrà fino al 15 settembre 2024.