Marsala:  auguri all’imprenditore Giacomo Farina per la sua seconda laurea

23/07/2024 09:22:00

La città di Marsala tra i suoi figli ha delle menti brillanti, che in questa terra hanno deciso di restare scommettendo su un futuro non privo di difficoltà ma dai risultati che fanno bene a tutta la comunità.

Tra questi c’è l’imprenditore Giacomo Farina, che oggi consegue la seconda laurea presso la facoltà di Viticoltura ed Enologia, la prima laurea risale al 1999 in Scienze forestali e ambientali, ad oggi svolge pure la professione di agronomo.

Ha investito nel frattempo nel settore vitivinicolo, le Tenute Farina Della Torre sono oramai una azienda solida del tessuto economico marsalese, attento pure alle questioni socio culturali sposandone e sostenendone le cause.

Farina non ha mai smesso di credere in se stesso e in questo territorio, la nostra provincia è ricca di talenti che in silenzio seminano bellezza e risorse, che hanno a cuore lo sviluppo dell’intera comunità, grazie pure ad uno stimolo intellettuale che è vivo e costante.

“Sostengo da sempre, con grande convinzione, che tutti abbiamo un enorme valore e una responsabilità nei confronti del territorio dove viviamo e abbiamo deciso di restare investendo. Lo studio, il conseguimento di una seconda laurea, per me, non è solo un traguardo ma il continuum di uno studio che mi vede avere scommesso su imprenditoria e progresso”. Così il dottore bis Giacomo Farina ha commentato il traguardo raggiunto.

L’augurio è che queste menti brillanti continueranno a ispirare e a guidare i giovani studenti.

A Giacomo le felicitazioni della redazione di Tp24.