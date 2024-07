Violenza di genere, la Questura di Trapani rinnova il protocollo Zeus con CO.TU. LEVI

23/07/2024 16:00:00

La Questura di Trapani, guidata dal Questore Giuseppe Felice Peritore, ha rinnovato il Protocollo Zeus con l’associazione di volontariato CO.TU.LEVI Contro tutte le Violenze, rappresentata dalla presidente Aurora Ranno. Questo importante accordo, in vigore dal 2022, si estende per un ulteriore biennio, sottolineando l’impegno congiunto nella lotta contro la violenza di genere.

Il Protocollo Zeus è destinato ai "maltrattanti" che hanno ricevuto un ammonimento dal Questore per atti persecutori o maltrattamenti in famiglia. In conformità con la normativa vigente, il Questore informa gli ammoniti della possibilità di accedere a percorsi trattamentali specifici, offerti gratuitamente da enti e organizzazioni specializzate presenti sul territorio. L’obiettivo è prevenire la degenerazione dei primi atti di violenza, permettendo ai responsabili di migliorare la gestione delle proprie emozioni e di "fermarsi prima".

L’associazione CO.TU.LEVI opera sia a livello regionale che nazionale, ed è specializzata nella prevenzione delle violenze di genere. La loro missione è identificare i comportamenti a rischio e fornire trattamenti adeguati per prevenire ulteriori atti violenti. Con il rinnovo del Protocollo Zeus, si assicura una sinergia continua tra gli operatori della Questura e quelli di CO.TU.LEVI, garantendo un intervento preventivo efficace e discreto.

Una delle novità introdotte nel nuovo protocollo riguarda l'aggiornamento delle normative, in particolare la Legge 168 del 2023, che estende l’istituto dell’Ammonimento anche ai responsabili di reati di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, comunemente noti come "revenge porn". Questo aggiornamento riflette l'adattamento del protocollo alle esigenze legislative più recenti e al contesto sociale in evoluzione.

Il rinnovato Protocollo Zeus prevede anche la possibilità di iniziative congiunte tra la Questura e CO.TU.LEVI per assicurare una formazione multidisciplinare adeguata. Attraverso uno scambio informativo continuo, gli operatori di entrambe le parti potranno aggiornarsi sulle novità normative e condividere le rispettive esperienze operative.

Il Questore, dopo aver ammonito una persona, la invita formalmente a contattare gli operatori di CO.TU.LEVI per intraprendere un percorso di riflessione e consapevolezza sulle condotte moleste adottate. Questo percorso, totalmente gratuito e volontario, mira a un’analisi professionale delle condotte violente o vessatorie, aiutando i responsabili a comprendere e controllare meglio i propri atteggiamenti di rabbia.

Il rinnovo del Protocollo Zeus rappresenta un passo significativo nella lotta contro la violenza di genere, confermando l’impegno della Questura di Trapani e dell’associazione CO.TU.LEVI nella costruzione di una società più sicura e consapevole.