Biden si ritira e lancia la sua vice Kamala Harris

23/07/2024 19:30:00

"Tanto tuonò che piovve" (Socrate aiuta sempre), Biden si è ritirato dalla candidatura alla successione di sé stesso. Ma Joe non era più lui, sia fisicamente che psichicamente già da qualche tempo. È stato imbarazzante l'ossessione di dare una spiegazione sanitaria alle défaillance del presidente come quella di Bassetti che tante volte in pandemia rivolgendosi a politici e giornalisti affermava "faccia parlare gli scienziati", è vero ma tu sei infettivologo non neurologo. La decisione dell'abbandono ha raccolto il consenso dei donatori, ActBlue il comitato di azione politica dem, ha annunciato che la campagna democratica ha raccolto 60 milioni di dollari in contributi elettorali nel giro di poche ore. Poco dopo l'annuncio è stato lo stesso Biden a dare l'endorsement come suo sostituto alla sua vice Kamala Harris. Adesso si attende ufficialmente il/la nuovo/a candidato/a.

Il comitato del partito che stabilisce le regole per la nomination e la Convention ha deciso di riunirsi a brevissimo per decidere come procedere. Al momento, se Harris non avrà rivali, è possibile che i delegati democratici possano effettuare un voto virtuale per la nomination forse a inizio agosto, che era già previsto per Biden. Altrimenti potrebbe spettare alla Convention, tra il 19 e 22 agosto, una nomination formale. I quasi 4.000 delegati di Biden, vinti in primarie dove non aveva avversari, non sono tenuti a votare per altri candidati che non siano lui, ma abitualmente sono fedeli alle indicazioni dei leader del partito, se saranno univoche.Sotto il profilo politico, se è criticata come troppo progressista dai repubblicani, e’ ritenuta una democratica moderata e pragmatica in grado di attirare elettori indipendenti. A suo favore l'età ha 59 anni contro i 78 di Trump.

Inoltre se fosse eletta sarebbe un avvenimento storico,la prima donna di colore a diventare presidente. Anche se nel 2021 esercitò le funzioni di capo della Casa Bianca, sostituendo per poco tempo Biden mentre veniva sottoposto all'anestesia per un intervento chirurgico. Nel partito si spera che queste caratteristiche possano cambiare radicalmente la dinamica della corsa, che al momento vede il partito in affanno. La differenza, come sempre, la faranno gli stati federali in bilico e i suoi grandi elettori: Nevada,Pennsylvania, Michigan, Arizona , Giorgia, North Carolina, Wisconsin, 93 su 538. Speriamo che la pioggia che ha condotto Biden al ritiro non travolga anche il prossimo candidato dem.

Vittorio Alfieri