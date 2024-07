Acqua, scarafaggi, spiaggia: lettera ai Sindaci di Trapani ed Erice

23/07/2024 11:11:00

Care amministrazioni di Trapani ed Erice, scrivo queste poche righe a seguito di ciò che sto notando, da un po' di anni, per le strade cittadine e che voglio in parte specificare:

TRAPANI -



1) problematiche acqua "potabile", si fa per dire, perché sappiamo bene cosa esce dai rubinetti (provate a fare qualche esame a campione in qualche appartamento). È inutile eseguire esami dove, di sicuro, l'acqua non può essere contaminata. In questa città c'è sempre stato questo problema, ma ciò che non riesco a capire e spesso mi domando <da dove arriva l'acqua della miriade di autobotti che girano per la città?>

E se il problema fosse la gestione, SANZIONATE chi deve, e per questo viene pagato, svolgere questo servizio!;



2) in India ci sono le vacche sacre, qui abbiamo gli scarafaggi sacri: forse lor signori abitano in posti fortunati e non potete vederli, ma provate a girare a PIEDI per vie come via Orti, via del Legno, via Cofano, via del Cipresso, ecc.ecc. e vi accorgerete che, oltre alle defezioni di animali domestici, bisogna dribblare anche tra SCARAFAGGI, ma anche tra la spazzatura che ormai copre marciapiedi ed aiuole! Uno schifo... Ma l'importante è che il centro sia ben servito e curato.

Il resto della città non conta...



AGGIORNAMENTO del 22 Luglio 2024: questa sera, passando di fronte la villa Margherita, ho visto un uomo che schiacciava uno scarafaggio, per via dei figli terrorizzati. Dunque anche il centro subisce l'inefficienza dell'apparato burocratico cittadino!



ERICE -



1) c'è una bella spiaggia, a parte gli ineducati che tirano pallonate come se non ci fosse un domani, colpendo anche i bagnanti, ma questo non è di vostra competenza, ma avete fatto un giro a PIEDI nelle immediate vicinanze? All'esterno del cancello laterale e lungo il perimetro dell'università è ormai una discarica... State cercando di fare concorrenza al comune di Trapani?



2) non posso esprimermi sull'acqua. Chi conosco, abita zona salita Sant'Anna e sembra che lì non ci siano stati grossi problemi.



3) non esiste solo Erice Vetta!



Sono nato a Trapani, ho casa dei miei e vengo qui in vacanza e, sinceramente, fa male vedere tutto questo degrado.



Ero così orgoglioso della mia città per come, grazie all'America's Cup, era riuscita a cambiare volto... Dal 2005 (mi pare) in poi un continuo declino inarrestabile. Ed io, arrivando più o meno ogni anno, mi accorgo, più di chi la vive giornalmente, del declino (sporcizia, incuria, ecc).



Ma non provate alcuna sensazione di vergogna, incrociando i turisti stranieri ed i concittadini, di questa situazione? Ma un po' di orgoglio ed amor proprio e, soprattutto, della cosa pubblica, no?



Governare non dovrebbe essere SOLO chiacchiere, sorrisi, strette di mano di persone compiacenti, ma riuscire a fare un buon governo della cosa pubblica che possa inorgoglire il cittadino di far parte di un cambiamento in meglio e non creare malumori e disprezzo per chi governa. Badate bene, anche dove abito io, in provincia di Piacenza, non è che siamo messi bene, ma non certo a questo livello!



Tornando, nei prossimi anni, vorrei iniziare a notare un cambiamento in meglio, ma su questo sono estremamente pessimista.



Vi auguro comunque un buon lavoro e spero che possiate raggiungere un obiettivo che vi chiedono i cittadini: MIGLIORATE LA VITA NELLE VOSTRE CITTÀ!



Distinti saluti



Guglielmo